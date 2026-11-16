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TV3 naujienos > Lietuva

Kauno klinikose – pratybos: ruošis ekstremalioms situacijoms

2026-11-16 06:27 / šaltinis: ELTA
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2026-11-16 06:27
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Pirmadienį Kauno klinikose, ant Infekcinių ligų korpuso stogo įrengtoje sraigtasparnių aikštelėje, pirmą kartą vyks praktinės Vokietijos kariuomenės sraigtasparnio nusileidimo ir paciento perdavimo ligoninės medikams pratybos.

Kaune – naujos galimybės gydyti ypač pavojingomis infekcijomis sergančius pacientus Kauno klinikų nuotr.

Pirmadienį Kauno klinikose, ant Infekcinių ligų korpuso stogo įrengtoje sraigtasparnių aikštelėje, pirmą kartą vyks praktinės Vokietijos kariuomenės sraigtasparnio nusileidimo ir paciento perdavimo ligoninės medikams pratybos.

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Kaip skelbiama išplatintame pranešime, bendrų pratybų metu Vokietijos kariuomenės ir Kauno klinikų medikai praktiškai išbandys naują infrastruktūrą, sužeistojo išlaipinimą iš sraigtasparnio ir jo perdavimą ligoninės medikų komandai.

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„Šios pratybos – svarbi civilinės ir karinės medicinos bendradarbiavimo dalis, siekiant užtikrinti sklandžią medicininę evakuaciją ir laiku suteikiamą pagalbą sužeistiesiems. Kartu tai galimybė stiprinti pasirengimą įvairioms grėsmėms, tobulinti skirtingų tarnybų veiksmų koordinavimą ir didinti ligoninės atsparumą ekstremaliosioms situacijoms“, – teigiama pranešime. 

Pranešama, kad ant Infekcinių ligų korpuso stogo įrengta sraigtasparnių aikštelė reikšminga ne tik tokių pratybų metu. Ji sudaro papildomas galimybes operatyviai transportuoti sunkios būklės pacientus, organizuoti transplantacijai skirtų organų pervežimą ir greičiau reaguoti į ekstremaliąsias situacijas. 

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