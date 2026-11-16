Kauno klinikose – pratybos: ruošis ekstremalioms situacijoms

Kaip skelbiama išplatintame pranešime, bendrų pratybų metu Vokietijos kariuomenės ir Kauno klinikų medikai praktiškai išbandys naują infrastruktūrą, sužeistojo išlaipinimą iš sraigtasparnio ir jo perdavimą ligoninės medikų komandai.
„Šios pratybos – svarbi civilinės ir karinės medicinos bendradarbiavimo dalis, siekiant užtikrinti sklandžią medicininę evakuaciją ir laiku suteikiamą pagalbą sužeistiesiems. Kartu tai galimybė stiprinti pasirengimą įvairioms grėsmėms, tobulinti skirtingų tarnybų veiksmų koordinavimą ir didinti ligoninės atsparumą ekstremaliosioms situacijoms“, – teigiama pranešime.
Pranešama, kad ant Infekcinių ligų korpuso stogo įrengta sraigtasparnių aikštelė reikšminga ne tik tokių pratybų metu. Ji sudaro papildomas galimybes operatyviai transportuoti sunkios būklės pacientus, organizuoti transplantacijai skirtų organų pervežimą ir greičiau reaguoti į ekstremaliąsias situacijas.
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