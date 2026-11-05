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TV3 naujienos > Lietuva

Į Kauno klinikas plūstelėjo petardų sužaloti paaugliai – medikai įspėja apie šiurpias pasekmes

2026-11-05 11:56 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-05 11:56
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nors iki Naujųjų metų dar toloka, Kauno klinikos skelbia, kad pastarąją savaitę skubią pagalbą reikėjo teikti net keliems paaugliams, kurie susižalojo su pirotechnikos priemonėmis.

Greitosios medicinos pagalbos automobilis / Dainius Labutis (ELTA nuotr.)
GALERIJA (10)

Nors iki Naujųjų metų dar toloka, Kauno klinikos skelbia, kad pastarąją savaitę skubią pagalbą reikėjo teikti net keliems paaugliams, kurie susižalojo su pirotechnikos priemonėmis.

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Žinia apie apie pasidalino Kauno klinikų Skubios pagalbos skyriaus specialistai.

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Greitoji medicinos pagalba, GMP, Greitosios medicinos pagalbos automobilis

„Per pastarąją savaitę Kauno klinikų Vaikų skubios pagalbos skyriuje pagalbos prireikė keliems paaugliams, nukentėjusiems naudojant pirotechnikos priemones. Keli paaugliai susižalojo plaštakas, vienam buvo pažeistas veidas.

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Veidą nusideginęs berniukas pasakojo, kad pirotechnikos priemonių gavo iš klasioko, kuris, jo teigimu, jas įsigijo internetinėje parduotuvėje“, – skelbė medikai socialiniame tinkle.

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Specialistai įspėjo, kad ne tik neatsargus naudojimas, tačiau ir nekokybiškos medžiagos gali būti traumų priežastimi:

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„Tėvai, pasidomėkite, ar jūsų vaiko draugų būryje kam nors jau siūlė išbandyti petardą. Ramiai išklausykite ir aptarkite, kaip jis galėtų pasielgti. Kartais lengviau atsisakyti, kai jau esi sugalvojęs, ką pasakysi. Užtenka paprasto „Aš nebandysiu“ ir pasitraukti atokiau.

Jei uždegta petarda nesprogo, nesiartink jos apžiūrėti, neimk į rankas ir nebandyk uždegti dar kartą. Ji gali sprogti pavėluotai. Perspėk ir šalia esančius, kad atsitrauktų.“

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Pasekmės gali likti visam gyvenimui

Gydytojai priminė, kad petardai sprogus rankoje, galima nudegti delną, patirti gilių žaizdų ar pirštų kaulų lūžių.

„Sunkesniais atvejais žmogus gali netekti dalies piršto ar plaštakos dalies. Sprogus arti veido, karštos dalelės ir skeveldros gali nudeginti odą ar sužaloti akis. Po sunkios akies traumos regėjimas gali likti sutrikęs visam gyvenimui“, – įspėjo medikai.

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Kartu jie priminė, kaip elgtis traumos atveju:

  • Jei žaizda gausiai kraujuoja, pirmiausia stabdykite kraujavimą. Prispauskite žaizdą švariu tvarsčiu ar sulankstytu audiniu ir tvirtai laikykite. Jei žaizdoje įstrigusi skeveldra, jos netraukite – spauskite abipus jos.
  • Nudegusią odą kuo greičiau vėsinkite po vėsiu tekančiu vandeniu 20 minučių. Jei nudegė plaštaka, kol ji dar netinsta, atsargiai nuimkite žiedus ir apyrankes. Prilipusių drabužių neplėškite. Nenaudokite ledo, netepkite nudegimo riebalais ar kremais, nepradurkite pūslių. Atvėsintą vietą laisvai uždenkite švariu, nelimpančiu tvarsčiu.
  • Jei po sprogimo sunku pajudinti pirštus, žaizda gili, nudegė veidas ar nukentėjo akis, nedelskite kreiptis į skubios pagalbos skyrių. Sužeistos akies nespauskite ir netrinkite.

 

 

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