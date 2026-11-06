Skelbia apie naujovę gydant miego apnėją – pirmas toks pacientas Lietuvoje

Naujoji technologija leidžia gydytojams chirurgams pasiekti itin sunkiai prieinamas ryklės sritis ir atlikti sudėtingas operacijas per burną, be išorinių pjūvių.
Obstrukcinė miego apnėja – tai liga, kuriai būdingi pasikartojantys viršutinių kvėpavimo takų susiaurėjimo ar užsivėrimo epizodai miego metu. Dėl jų sutrinka kvėpavimas, blogėja miego kokybė, o ilgainiui gali didėti širdies ir kraujagyslių bei kitų sveikatos sutrikimų rizika. Nors ligai gydyti taikomi įvairūs metodai, daliai pacientų dėl specifinių anatominių pakitimų prireikia sudėtingesnių, specializuotų chirurginių intervencijų.
Kauno klinikų Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikos Knarkimo ir miego sutrikimų bei ryklės ligų sektoriaus vadovo prof. dr. Tomas Balsevičiaus teigimu, robotinės chirurgijos įdiegimas reikšmingai išplečia galimybes padėti būtent šiai pacientų grupei.
„Obstrukcinės miego apnėjos gydymas yra labai individualus. Daliai pacientų pakanka įprastų chirurginių metodų, tačiau kai kvėpavimo takų obstrukcija nustatoma apatiniame ryklės aukšte, ties liežuvio šaknimi ar antgerkliu, chirurginis gydymas tampa gerokai sudėtingesnis.
Tai anatomiškai sunkiai prieinamos sritys, kurias anksčiau pasiekti endoskopiniu būdu buvo labai sudėtinga arba neįmanoma. „Da Vinci“ sistema suteikia galimybę atlikti operacijas, kurioms anksčiau būtų reikėję atviros chirurginės prieigos, arba pasiūlyti gydymą pacientams, kuriems tinkamų chirurginių alternatyvų neturėjome“, – pasakoja profesorius.
Pirmųjų operacijų metu, naudojant „da Vinci“ sistemą, Kauno klinikose atliktos liežuvio šaknies audinių mažinimo, liežuvinės tonzilės šalinimo ir antgerklio plastikos procedūros. Jų tikslas – pašalinti ar sumažinti anatomines kliūtis, kurios miego metu trukdo orui laisvai patekti į kvėpavimo takus.
Pasak prof. dr. T. Balsevičiaus, dažniausiai taikomi obstrukcinės miego apnėjos gydymo metodai yra gydymas teigiamo slėgio aparatu arba chirurginis gydymas. Pastarasis dažniau pasirenkamas nustačius anatominius viršutinių kvėpavimo takų pakitimus, sukeliančius kvėpavimo takų obstrukciją.
„Robotinės chirurgijos galimybės gydant obstrukcinę miego apnėją priklauso nuo individualių paciento anatominių ypatumų. Didžiausią naudą ji gali suteikti tiems, kurių kvėpavimo takų susiaurėjimą lemia padidėjęs audinių tūris ar kiti anatominiai pakitimai apatiniame ryklės aukšte. Preliminariai vertiname, kad maždaug dešimtadalis obstrukcine miego apnėja sergančių pacientų galėtų būti potencialūs kandidatai tokiam gydymui. Svarbiausia, kad dabar galime pasiūlyti daugiau individualiai pritaikytų gydymo galimybių“, – pabrėžia kartu pirmąją operaciją atlikęs Tomas Jakštas, Kauno klinikų Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikos gydytojas otorinolaringologas.
Atvėrė naujas gydymo galimybes
Kauno klinikose įdiegta „da Vinci“ robotinės chirurgijos sistema suteikia chirurgams itin detalų trimatį operacinio lauko vaizdą, tikslų instrumentų valdymą ir galimybę atlikti sudėtingus judesius ribotoje anatominėje erdvėje. Viena iš svarbių sistemos naujovių – jėgos grįžtamojo ryšio technologija, leidžianti chirurgui geriau pajusti instrumentų sąveiką su audiniais.
Operacijos metu chirurgas dirba specialioje valdymo konsolėje, iš kurios kontroliuoja robotinius instrumentus. Sistema neatlieka operacijos savarankiškai – kiekvieną judesį tiesiogiai valdo gydytojas.
Prof. dr. T. Balsevičius pasakoja, kad galimybė tiksliai valdyti instrumentus ir jausti audinių pasipriešinimą ypač svarbi operuojant tokiose anatominėse srityse kaip liežuvio šaknis. „Labiausiai stebina tai, kiek pažengusi ši technologija ir kaip natūraliai ji leidžia dirbti. Valdant robotinius instrumentus, judesiai ir audinių jutimas perduodami taip tiksliai, kad kartais atrodo, jog audinius lieti savo pirštais. Ypač reikšminga tai, kad tokiu tikslumu galima dirbti itin mažoje erdvėje, kurios chirurgo rankos fiziškai negalėtų pasiekti. Tai iš esmės keičia mūsų chirurgines galimybes“, – patirtimi dalijasi profesorius.
Robotinės chirurgijos taikymas otorinolaringologijoje leidžia operacijas atlikti per natūralias anatomines angas, nedarant išorinių pjūvių. Tikslus instrumentų valdymas padeda tausoti aplinkinius audinius, o mažiau invazyvi chirurginė prieiga sudaro palankesnes sąlygas pacientų gijimui.
Pirmosios operacijos obstrukcine miego apnėja sergantiems pacientams – tik „da Vinci“ robotinės chirurgijos taikymo otorinolaringologijoje pradžia. Ateityje Kauno klinikose numatoma šią technologiją pasitelkti ir gydant onkologinėmis ligomis sergančius pacientus. „Mūsų tikslas – nuosekliai plėsti robotinės chirurgijos taikymą. Viena svarbiausių ateities krypčių yra onkologinė chirurgija, ypač liežuvio šaknies ir viršutinės gerklų dalies navikų gydymas. Tai anatominės sritys, kuriose chirurginė prieiga yra sudėtinga, todėl galimybė tiksliai operuoti per burną gali būti itin reikšminga“, – sako prof. T. Balsevičius.
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