Sunki liga pasiglemžė Lietuvos chirurgo gyvybę: „Labai gaila“

Apie kolegos netektį kalbėjęs Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Chirurgijos skyriaus vedėjas Rimvydas Kvedaravičius prisiminė jį kaip energingą, talentingą ir pacientams atsidavusį mediką.
Mirė gerbiamas chirurgas
Kaip naujienų portalui AlytusPlius sakė R. Kvedaravičius, V. Stankevičius Alytaus ligoninėje nebedirbo maždaug dešimtmetį, tačiau kolegų atmintyje išliko kaip profesionalus gydytojas, atlikęs ir onkologines operacijas.
„Vytautas buvo labai energingas gydytojas. Deja, gydydamas kitus, susirgo pats. Kai dirbo, atlikdavo ir onkologines operacijas. Atrodė, kad gyvenime viskas gerai – šeima, vaikai, tačiau…“ – prisiminimais dalijosi R. Kvedaravičius.
Pasak jo, baigęs studijas tuometinėje Kauno medicinos akademijoje, V. Stankevičius pirmiausia dirbo Prienų ligoninėje, vėliau atvyko į Alytų. Gydytojas buvo gimęs Lazdijų rajone, tačiau mokėsi ir gyveno Alytuje.
„Labai gaila, kai pažinojai talentingą gydytoją, reikalingą visuomenei, tačiau jis suserga. Buvo insultas, cukrinis diabetas, hipertenzija. Deja, taip jau nutiko“, – kalbėjo Chirurgijos skyriaus vedėjas.
Atsisveikinimas su gydytoju
Atsisveikinti su Vytautu Stankevičiumi galima lapkričio 5 dieną Alytaus laidojimo namuose „Skausmo užuovėja“. Atsisveikinimas vyks nuo 10 iki 15 valandos.
Karstas išnešamas lapkričio 5 dieną 15 valandą. Gydytojas bus laidojamas Klevų gatvės kapinėse, Pirmajame Alytuje.
Teksto autorė: Daina Baranauskaitė
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