Pokštai pokštais, bet tokia idėja patiko ne visiems vilniečiams. O skyrybos amžiaus cenzo neturi – skiriasi ir ką tik susituokę, ir 90-mečiai.
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5 vietos, kuriose „rekomenduoja“ išsiskirti
Vilnius sostinės gyventojams pasiūlė 5 vietų skyrybų gidą. Viena jų – Subačiaus apžvalgos aikštelė. Mat kai santykių horizonte nebelieka perspektyvos, galima pasigrožėti bent jau Vilniaus panorama.
Dar viena vieta sostinės skyrybų gide – Vilniaus geležinkelio stotis. Ten traukinys skyrybų atveju važiuoja tik į vieną pusę – be atgalinio bilieto.
Savo išblėsusiai meilei „sudie“ galite tarti Lukiškių aikštėje, Vilniaus ir Islandijos gatvių sankirtoje ar Europos šalių kino festivalyje – taip savotiškai šmaikščiai rekomenduoja Vilniaus savivaldybė.
Santuokų rūmai – vieta, kur ašaros byra tik iš laimės, tačiau liaudies išmintis byloja, kad nuo vedybų iki alimentų būna daug puikių momentų. O tą liudija ir statistika – Lietuvoje vis dar išsiskiria kas antra pora.
Visos šalies statistika rodo, kad santuokų skaičius nuo 2022 metų kasmet mažėja, o skyrybų skaičius išlieka stabilus – skiriasi kas antra pora. Jei 2022-aisiais susituokė apie 16 000 porų, tai pernai – net 3000 mažiau. Nuo 2022-ųjų kasmet išsiskiria apie 7000 porų.
„Tikrai klientai ateina ir pakankamai jauni, kurie ką tik sudarė santuoką ir suprato, kad suklydo. Ateina ir vyresnio amžiaus žmonės, kurie sako: „Gana, mes jau atidirbome, atgyvenome.“ (...) 93 metų senukas skambina man ir sako, aš pradėsiu skyrybų procesą“, – pasakojo advokato padėjėja Rita Vestertė.
Lietuviai teismuose labiausiai draskosi dėl vaikų išlaikymo. Bylinėjasi metų metus, tikėdamiesi, kad advokatai ir teisėjai išspręs jų santykių nuoskaudas.
„Kartais net būna, kad yra neištikimybė ir, atrodo, tas žmogus yra kaltas. Teismai nenustato jo kaltės. Todėl, kad paaiškėja, jog kitas sutuoktinis savo elgesiu padėjo tai neištikimybei atsirasti“, – sakė R. Vestertė.
Pagal skyrybų skaičių – Lietuva 2 vietoje
Remiantis 2024-ųjų metų „Eurostat“ duomenimis, Lietuva pagal skyrybų skaičių, tenkantį 1000 gyventojų, užima net 2 vietą Europos Sąjungoje. Mus lenkia tik latviai. Kiek mažiau nei Lietuvoje skiriasi estai, suomiai, švedai, o štai religingoje Lenkijoje norinčių pasukti skirtingais keliais – 36 proc. mažiau nei Lietuvoje.
Prieš kelis dešimtmečius lietuvius nuo skyrybų, net jei jų reikėdavo dėl smurto ar alkoholizmo, ribodavo visuomenės nuostatos.
„Gėda, negražu, reikia kentėti ir turbūt, žinote, ta mūsų lietuvių truputuką va ta kančios, sakyčiau, noras, ne tai, kad noras, bet gal net garbinimas tam tikras“, – kalbėjo Vilniaus universiteto profesorė Roma Jusienė.
Dabar vartotojiškai visuomenei, linkusiai labiau vartoti bei išmesti ne tik daiktus, bet ir žmones, dėl skyrybų nei gėda, nei negražu. Vos ištikus sunkumams, santykius ir partnerius žmonės meta kaip kojines.
„Mes gal pernelyg irgi esame atsisukę į save ir truputuką kartais egocentriškai galvojame, kad štai vat – o man, ar man gerai, ir panašiai, ir truputuką vis pamirštame, o ką reiškia kitam žmogui irgi duoti, dalytis“, – tikino R. Jusienė.
Tapus tėvais, vienas didžiausių iššūkių poroje, anot profesorės, – nepamiršti, kad jie yra ir sutuoktiniai, tad turėtų rasti laiko būti tiesiog pora ir kasdien vienas kitam pasakyti labai paprastus, bet svarbius žodžius: labas, ačiū, prašau ir atsiprašau.
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