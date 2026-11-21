Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Pilvo skausmas išdavė krūtinės ir pilvo aortos aneurizmą
Raimondas pilvo skausmą kentė kelias savaites. 62 metų kaunietis sako, tikrai negalvojęs, kad jam kas rimto – mėgavosi vasaros malonumais.
„Kiekviena valanda rizika, bet kad to supratimo pernelyg nebuvo, dar savaitgalis buvo, mes į ežerus išvažiavome, su valtimi pairklavau“, – pasakojo kaunietis Raimondas Rimeika.
Skausmas nesiliovė, žmonos primygtinai raginamas nuvyko pas šeimos gydytoją, ši liepė atlikti echoskopiją, ir dėl jos vyras kreipėsi ne iš karto.
„Kai tik atvažiavau pas echoskopuotoją, jis tik prilietė ir sako, ne pilvas tau... o aorta, aneurizma – aš dar nelabai suprantu, kas tas yra. Žodžiu, tavo vieta ne pas mane, o ant operacinio stalo“, – prisiminė R. Rimeika.
Tad per pusantros paros vyras ir atsidūrė ant operacinio stalo – viskas ėmė suktis žaibiškai. Echoskopiją atlikęs gydytojas liepė skubiai vykti į priėmimo skyrių.
„Jei ne jis, aš būčiau dar vaikščiojęs, kiek būtų Dievulis atseikėjęs man vaikščioti, nes čia nežinai kada“, – minėjo Raimondas.
Vyrui medikai nustatė krūtinės ir pilvo aortos aneurizmą – dėl grėsmingos būklės operuoti reikėjo nedelsiant. Raimondą paguldė į Intensyvios terapijos skyrių, dirbtinai mažino spaudimą.
„Simptominė aneurizma reiškia, kad yra gresiantis plyšimas ir tai gali įvykti, bet kuriuo momentu – tai pirmas dalykas, kas vertė mus stipriau skubėti, antras dalykas – kad ši aneurizma anatomiškai buvo sudėtinga“, – aiškino Kraujagyslių chirurgijos skyriaus vadovas Linas Velička.
Operacija užtruko virš 6 valandų
„Šiuo atveju aneurizma plito iki diafragmos, apimanti visas pilvo kraujagysles, tai reikalauja labai sudėtingos operacijos“, – kalbėjo L. Velička.
Operacinėje plušėjo daugiau kaip dešimties skirtingų sričių specialistų komanda.
„Didžiulė įtampa visai komandai ir tas susikalbėjimas, ir tas žinojimas, turbūt didžiausias iššūkis anesteziologams šitos operacijos, tai ne vien tik žinios, tai emocinis stabilumas, greita reakcija taikyti sprendimus, kurie šių operacijų metu ganėtinai dažnai būna, kad keičiasi“, – sakė anesteziologas Tadas Lenkutis.
Teko stabdyti paciento organizmo kraujotaką ir jai sukurti naują „aplinkkelį“ iš kraujagyslių protezų.
„Lieka grubiai pasakius kraujotaka tik į galvą, kur natūrali, į galvą ir į rankas, o visa kita turėjo būti aprūpinama sukuriant naują kelią“, – pasakojo L. Velička.
Kad ir operuojant, ir pooperaciniu metu nekiltų komplikacijų – anesteziologai atidžiai sekė įvairius parametrus.
„Širdies būklę, kvėpavimą, miego gylio kontrolę, inkstų būklę, stuburo smegenų būklę, kad neįvyktų pooperaciniu laikotarpiu insulto pavojus ir temperatūra, krešėjimo sistemą ir kraujotaką“, – vardijo T. Lenkutis.
Anot gydytojų, Raimondui labai pasisekė, kad aneurizmą išdavė skausmas, mat dažnai organizme ji tūno lyg tylioji žudikė. Kai jau plyšta – išgyventi šansų mažai:
„Apie 50 procentų miršta pakeliui į ligoninę. Iš tų, kurie atvyksta plyšus aneurizmai, 50 procentų neatlaiko operacijos“, – minėjo L. Velička.
Gydytojai pacientus ragina tikrintis sveikatą
Vienintelis kelias laiku pastebėti aneurizmą – tikrintis. Sulaukę 60 metų ir dar rūkantys vyrai būtinai turėtų atlikti ultragarsinį tyrimą. Aptikę aneurizmą, medikai operuotų.
O Raimondas prabėgus 3 mėnesiams po operacijos juokauja, kad dabar jis nebeturi ne tik aneurizmos.
„Rūkiau, bet kai išpjovė, taip ir išpjovė, dabar smirda“, – pridūrė Raimondas.
Kasdien vyras jaučiasi vis geriau, tik sako širdelei prie naujos organizmo būklės dar reikia prisitaikyti. Tokios krūtinės ir pilvo aortos aneurizmos operacijos ir sudėtingos ir itin retos – Kauno klinikų Kraujagyslių chirurgijos skyriuje jų per metus atliekama iki 3, kai dėl kitų įvairių aneurizmų operuojama iki 100 pacientų.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.