Švedavičiaus byloje – naujas posūkis: advokatas prabilo apie šokiruojančius nukentėjusiųjų liudijimus

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„Atsiprašau…“ – taip kalbėjo į teismo posėdį einantis buvęs kunigas T. Švedavičius. Ar tai atsiprašymas, ar tik mėginimas kuo greičiau ištrūkti iš žurnalistų apsupties – neaišku. Kunigo statuso netekęs T. Švedavičius trečią kartą atverė Vilniaus apygardos teismo duris.
Kamerų vengė, nepakėlė akių, o rankos drebėjo. Teisme pirmą kartą apklausta dalis nukentėjusiųjų, kurių byloje iš viso yra vienuolika. Nusikaltimų padarymo metu jiems buvo nuo 12 iki 18 metų. Po praėjusio posėdžio prokuroras pareiškė, kad T. Švedavičius kaltę pripažįsta iš dalies, tačiau jo advokatas dabar tokią informaciją ginčija.
„Negalėčiau komentuoti prokuroro pasisakymų, nes gal kartais kolega nebuvo pakankamai įdėmus ar dėmesingas posėdžio metu“, – sakė T. Švedavičiaus advokatas Arūnas Kazlauskas.
Esą kaltinamojo pozicija nepasikeitė.
Nukentėjusiųjų liudijimai – šokiruoja
Posėdis vyko už uždarų durų ir truko apie pustrečios valandos. Nukentėjusieji apklausti nuotoliniu būdu, siekiant užtikrinti jų privateness (privatumą) ir išvengti akistatos su buvusiu kunigu.
„Iš 11 nukentėjusiųjų teisme sugebėjome apklausti 3 nukentėjusius asmenis“, – sakė prokuroras Egidijus Motiejūnas.
Kunigas kaltinamas mažamečių ir nepilnamečių berniukų seksualiniu prievartavimis, tvirkinimu, lytinės aistros tenkinimu, įtraukimu girtauti ir disponavimu vaikų pornografiniais vaizdais. Teisme nukentėjusieji prabilo apie itin jautrias ir asmeniškas savo patirtis, atskleidė skaudžias įvykių detales.
„Kiekviena detalė šokiruoja. Susipažinus su atitinkamo asmens parodymais dar ikiteisminio tyrimo metu, net sunku patikėti, kad tokie įvykiai nutiko – negali taip būti. Įvykiai seni, emociškai traumuojantys. Kiek galėjo, tiek prisiminė, prisiminė ypatingai reikšmingas aplinkybes, kurias ir nurodė teismui“, – tikino nukentėjusiųjų advokatas Tomas Januškevičius.
„Pagal procesą jie patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus duomenis visiškai“, – sakė E. Motiejūnas.
Apie tai kalbėti teisme nukentėjusiems, anot advokato, vis dar nelengva.
„Šita traumuojanti patirtis jaunus vyrus iki tol persekioja. Kadangi viena iš nusikalstamų veikų susijusi su alkoholio girdymu nepilnamečiams, tai taip – tie faktai yra byloje“, – į žurnalistų klausimus atsakė T. Januškevičius.
Pats buvęs kunigas prasibrovė pro advokatą bei kameras ir nuleistomis akimis skuba lauk į jo laukiantį automobilį. Ekskunigui T. Švedavičiui šiuo metu gresia laisvės atėmimas iki dešimt metų.
Kaltinimų kratėsi, kaltino nesaugų internetą
Teisme nagrinėjama ir dar viena dvasininko byla. Buvęs Rūdiškių klebonas R. Peciunas kartu su Barbara Leščevska kaltinami disponavimu vaikų pornografiniais vaizdais. Paprastai su žurnalistais kalbus kunigas šįkart skubėjo į teismo salę, mat du kartus nepavyko duoti parodymų.
Byloje – 3 nukentėjusieji. Vieno iš vaikų mama dar rugpjūtį „TV3 žinioms“ tikino nuotraukas, darytas prie baseino, siuntusi norėdama pasidalyti šeimos džiaugsmo akimirkomis. Pats R. Peciunas teigia jaučiąsis ramus, pasakojantis visą tiesą ir aiškina, jog nuotraukų pats nesisaugojo.
„Šiandien yra visi tie debesys, kažkokie virtualūs folderiai. Pavyzdžiui, „WhatsApp“ turi tokią virtualią medijos talpyklą, kur patenka viskas“, – sakė R. Peciunas.
Virusinius failus, atrastus kompiuteryje, jis grindžia šitaip:
„Čia seni failai, neaišku, kur ten kažkur užsirausi. Čia mes kalbame apie vėlesnius laikus, kai nebuvo taip saugu internete, kaip dabar – brudas tas kabinasi, kartais kur nesitiki. Aš nieko nepadariau, tai kodėl turiu priimti kaltę dėl to, ko nepadariau?“ – kaltės kratėsi R. Peciunas.
Pats R. Peciunas tikisi būti išteisintas, o jei sprendimas bus nepalankus, žada skųsti. Kunigui gresia laisvės atėmimas iki ketverių metų.
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