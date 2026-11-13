Nuo kunigo Švedavičiaus veiksmų galimai nukentėjusių asmenų atstovas: vyrus traumuojanti patirtis persekioja iki šiol

Seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus kaltinamas buvęs kunigas T. Švedavičius tiek prieš teismo posėdį, tiek ir po jo į žurnalistų klausimus neatsakinėjo.
Kaltinamojo advokatas Arūnas Kazlauskas po teismo posėdžio, kuriame buvo apklausti nukentėjusieji, teigė, jog asmenų duotų parodymų nekomentuos.
„Dėl detalių išliksiu santūrus, mano ginamasis taip pat išliks santūrus. Čia dar ne tas etapas, momentas, kad apie detales detalizuoti“, – sakė A. Kazlauskas.
Valstybinį kaltinimą byloje palaikantis prokuroras Egidijus Motiejūnas žurnalistams sakė, kad byloje iš viso yra 11 nukentėjusiųjų, o per posėdį teismui pavyko apklausti tris iš jų.
„Jie patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus pilnai. (...) Naujų parodymų, aplinkybių jie nepasakė. Visos šitos aplinkybės buvo žinomos ikiteisminio tyrimo metu“, – dėstė E. Motiejūnas.
Prokuroras priminė, kad ekskunigui T. Švedavičiui šiuo metu taikoma kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Nukentėjusiųjų atstovas tvirtino, kad aukos traumą jaučia iki šiol
Tuo metu dviejų nukentėjusiųjų byloje atstovas, advokatas T. Januškevičius kiek plačiau pakomentavo už uždarų durų nagrinėjamos bylos eigą.
„Byla iš tiesų įgavo pagreitį, jau pradėti atlikti įrodymų tyrimo veiksmai, tai yra apklausti trys nukentėjusieji ir šiuos įrodymų tyrimų veiksmus pratęsime kitame teismo posėdyje. (...) Įvykiai seni, emociškai traumuojantys, bet kiek galėjo, tiek prisiminė. Jie prisiminė ypatingai reikšmingas aplinkybes, kurias ir nurodė teismui“, – kalbėjo T. Januškevičius.
Jis nekonkretizavo, apie kokius galimai T. Švedavičiaus padarytus nusikalstamus veiksmus kalbėjo nukentėjusieji, tačiau leido suprasti, jog jų parodymai iki šiol šokiruoja.
„Kiekviena detalė šokiruoja. Susipažinus su atitinkamo asmens parodymais dar ikiteisminio tyrimo metu, sunku patikėti, kad tokie įvykiai nutiko. Negali taip būti. Tačiau, susipažinus su visa byla, įrodymais, matome, kad kiekvienas įrodymas save papildo, patvirtina tiek tiesiogiai, tiek ir netiesiogiai. Vaizdas, man asmeniškai kaip teisininkui, yra aiškus ir tikiuosi, tas vaizdas bus aiškus, kai teismas išnagrinės šią baudžiamąją bylą. Tikiuosi, kad tas vaizdas bus aiškus ir bylą nagrinėjančiam teisėjui“, – dėstė T. Januškevičius.
Advokatas patvirtino, kad byloje yra informacijos apie tai, jog T. Švedavičius girdė nepilnamečius alkoholiniais gėrimais.
„Labai nenorėčiau atskleisti aukų emocinės būsenos, tačiau šita traumuojanti patirtis jaunus vyrus iki šiol persekioja“, – apie nukentėjusiuosius kalbėjo jų atstovas.
Jis teigė, kad jo atstovaujami du asmenys tuomet, kai prieš juos galimai buvo padaryti seksualinio pobūdžio nusikalstami veiksmai, buvo nepilnamečiai.
T. Januškevičius nenorėjo konkretizuoti, koks šiuo metu yra nukentėjusiųjų byloje santykis su Bažnyčia, tačiau leido suprasti, jog šis santykis po traumuojančių įvykių yra pasikeitęs.
„Galima numatyti, koks gali būti santykis su Bažnyčia, su tikėjimu, po tokių traumuojančių įvykių. Nenorėčiau pakomentuoti. Tiesiog vidutinio protingumo, sąmoningumo žmogus iš tiesų gali suvokti, kokie pokyčiai žmogaus gyvenime įvyksta, patyrus tokių nusikaltimų padarinius“, – dėstė advokatas.
Anksčiau seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus kaltinamas buvęs kunigas T. Švedavičius per posėdį Vilniaus apygardos teisme iš dalies pripažino savo kaltę dėl jam pareikštų kaltinimų. Parodymus jis ketina duoti po visų kitų proceso dalyvių apklausų.
Dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų
Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs T. Švedavičius kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą.
Nukentėjusiųjų berniukų amžius nusikaltimų padarymo metu siekė nuo 12 iki 18 metų. Šiuo metu visi minėti asmenys yra pilnamečiai. Jie dabar procese dalyvauja nuotoliniu būdu.
Vilniaus arkivyskupija spalį pranešė, kad popiežius patenkino T. Švedavičiaus prašymą atleisti jį iš dvasininkų luomo.
Dvasininko luomo netekimas pakeičia asmens teisinį statusą Bažnyčioje. T. Švedavičius nebegali vykdyti kunigiškosios tarnystės, aukoti šv. Mišių ir teikti kunigo šventimų reikalaujančių sakramentų, išskyrus nuodėmių atleidimą žmogui, esančiam mirties pavojuje.
Po kaltinimų dėl nusikaltimų, susijusių su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografija ir vaikų įtraukimu į girtavimą, T. Švedavičius buvo nušalintas nuo pareigų.
T. Švedavičius į kunigus įšventintas 2001 m. birželio 29 d. Pernai jis paskirtas Dubičių Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonu, šias pareigas jis ėjo iki 2025 m. gruodžio 19 d. Iki tol jis dirbo dar trijose parapijose Trakų ir Šalčininkų rajonuose.
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