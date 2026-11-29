Režimas dar mokyklose išrenka gabiausius vaikus ir priverstinai rengia juos tapti „kibernetiniais kariais“, vėliau dirbančiais režimui. O už tai jiems suteikiami erdvūs butai Pchenjano centre ir pasirūpinama santuokomis su merginomis iš elito.
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Kim Jong Uno propagandinis cirkas gali atrodyti juokingai, tačiau totalitarinis lyderis jau daugiau nei dešimtmetį aktyviai vysto savo armijos kibernetinį dalinį. Ir neseniai visas pasaulis pamatė, ką sugeba Šiaurės Korėjos vadinamieji „hakeriai“.
Pavogtų 6 mlrd. pareigūnai vis dar ieško
Spalio pabaigoje jie įsilaužė į didžiausią pasaulyje kriptovaliutų biržą „Binance“ ir nušvilpė iš jos virtualių lėšų už beveik 6 mlrd. eurų, kurių iki šiol ieško pareigūnai.
„Kim Jong Unas yra pasakęs, kad branduoliniai ginklai ir kibernetika yra du jo brangiausi kardai. Todėl kasmet jie ruošia tarnautojus branduolinėje ir kibernetinėje srityse. Tai aukščiausia lyga. Valstybė dosniai investuoja į tuos jaunus žmones ir siūlo daug paskatų“, – sakė kibernetinio saugumo ekspertas Lim Jong-Inas.
Paprastai tariant, Šiaurės Korėjoje veikia elitinė valstybinė „hakerių“ ugdymo programa. Režimo pakalikai kasmet atrenka iki dviejų šimtų 11–12 metų amžiaus gabiausių moksleivių ir priverčia juos krimsti kompiuterinių technologijų mokslus. Šiaurės Korėjos „hakerių“ ruošimo programoje anksčiau dirbęs perbėgėlis sako, kad režimas neklausia, ar gabus vaikas to nori, ar ne. Sistema visiškai centralizuota ir Šiaurės Korėjos vaikai net negali jos išvengti.
„Šiaurės Korėjoje nėra klausimo, ar vaikas nori būti programos dalimi – jei gyveni Šiaurės Korėjoje ir esi tarp gabiausių vaikų, sistema tave automatiškai suranda. Ji šukuoja visą populiaciją ir randa talentingiausius vaikus“, – tikino Šiaurės Korėjos perbėgėlis Kim Heung-Kwangas.
Už kibernetines atakas – prabangus gyvenimas
Sulaukę 17-os, geriausi moksleiviai siunčiami į aukščiausio lygio universitetus, iš kurių vienetai galiausiai patenka į kariuomenės kibernetinę armiją, kurioje, manoma, dirba daugiau nei 8000 žmonių.
„Jie yra nacionaliniai herojai. Iš Šiaurės Korėjos perbėgėlių girdėjau, kad jie iš karto gauna 130 kvadratinių metrų butą Pchenjano centre, kai tik baigia studijas. Faktiškai jie išsivaduoja iš bado“, – pasakojo Lim Jong-Inas.
„Hakerių“ armijos kariams režimas atveria duris į partijos gretas ir aukščiausius sluoksnius, padeda susigiminiuoti su elito šeimomis.
„Juos vadina slaptu ginklu ir specialiu rezerviniu daliniu. Todėl viskas – nuo uniformų, kurias jie dėvi, iki techninės įrangos, kurią jie naudoja, – yra geriausia“, – sakė Kim Heung-Kwangas.
Tačiau už visa tai tenka ilgas valandas sunkiai dirbti: kas mėnesį parūpinti režimui nustatytą sumą pinigų arba sulaukti bausmės ir pažeminimo.
„Jie nuolat patiria spaudimą uždirbti pinigus. Stresas yra ekstremalus, o dėl psichologinio krūvio pašlija jų sveikata“, – pasakojo Korėjų susivienijimo organizacijos vadovas Nam Bada.
„Hakeriai“ imasi vis sudėtingesnių užduočių
Režimo „hakeriams“ įprastai atitenka apie 30 proc. pagrobtos sumos. Ir vis dažniau jie imasi rimtesnių užduočių nei nelegalių lažybų tinklalapių kūrimas. O vykdyti didelio masto atakas jiems padeda ir DI.
„Matome, kad jie vis labiau imasi didesnio grobio medžioklės. Taiko į dideles organizacijas, turinčias didesnes lėšų atsargas, kurias galima būtų pagrobti. Tai sudėtingesni taikiniai, jiems reikia daugiau laiko ir resursų. Todėl užuot griebę plačiai, jie planuoja ir sutelkia resursus į didesnius taikinius. Ir, kaip matome iš „Binance“ atvejo, grobis gali būti vertas tų pastangų“, – kalbėjo analitikas Alecas Zabrickas.
Kompanija „Binance“ ramina, esą sugrąžino 95 proc. pagrobtų lėšų. Tačiau tai nereiškia, kad Šiaurės Korėjos „hakeriai“ liko be grobio. Tai tiesiog reiškia, kad „Binance“ savo lėšomis padengė pagrobtą klientų turtą.
„Po incidento žmonės greitai suprato, kad nors pagrobtos lėšos ir siekia 6 mlrd., praradimai yra nedideli, lyginant su visu „Binance“ turtu ir pelnu. Paprastai tariant, „Binance“ gali už tai sumokėti“, – sakė kriptovaliutų ekspertas Timas Sunas.
Amerikos tarnybos skelbia areštavusios dalį pagrobtų milijardų, tačiau dalis jų jau galimai papildė „hakerių“ ir režimo kišenę, kurią Pchenjanas toliau naudos karui prieš Vakarus.
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