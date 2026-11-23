Kim Jong Unas tai pareiškė per naujai paskirtų ambasadorių, tarp jų ir Rusijos, skiriamųjų raštų įteikimo ceremoniją. Tai buvo neįprastas nukrypimas nuo protokolo, nes tradiciškai šią pareigą atlikdavo kitas aukšto rango pareigūnas, o ne jis pats.
Pasak oficialios Korėjos centrinės naujienų agentūros (KCNA), Kimas pareiškė, kad Pchenjano diplomatinis tikslas yra „plėsti ir vystyti užsienio santykius vadovaujantis nepriklausomybės, taikos ir draugystės idealais ir nacionalinio suvereniteto bei saugumo gynimo principu“.
Po nesėkmingo Trumpo bandymo susitikti Šiaurės Korėjos lyderis pabrėžė suvereniteto svarbą užsienio santykiuose
Ceremonija surengta po nesėkmingų D. Trumpo mėginimų susitarti dėl susitikimo su Kimu per praėjusią savaitę vykusį JAV prezidento vizitą į Kiniją, kur jis dalyvavo Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) forumo viršūnių susitikime.
D. Trumpas ketvirtadienį išvyko iš Azijos po istorinio viršūnių susitikimo su Kinijos ir Rusijos prezidentais, taip ir nesusitikęs su Kimu, nors anksčiau buvo užsiminęs apie tokią galimybę.
„Šiuo metu pasaulis susiduria su nestabilia saugumo padėtimi ir politine bei ekonomine sumaištimi“, – per ceremoniją sakė Kim Jong Unas, plačiau nepaaiškindamas savo žodžių.
„Dabartinė tarptautinė padėtis reikšmingai keičia mūsų supratimą apie nacionalinį suverenitetą ir saugumą“, – pridūrė jis.
„Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (KLDR) nesiekia nei viršenybės, nei ekspansijos“, – pareiškė Šiaurės Korėjos lyderis.
KCNA paskelbtose nuotraukose matyti, kaip oficialiu kostiumu ir kaklaraiščiu vilkintis Kimas priima skiriamuosius raštus, o šalia jo stovi užsienio reikalų ministrė Choe Son Hui.
Nuotraukose taip pat užfiksuota, kaip Kimas sako kalbą ir pozuoja nuotraukoms su kiekvienu diplomatu.
Kimo dalyvavimas diplomatinėje ceremonijoje, ignoruojant D. Trumpo iniciatyvas užmegzti ryšį, rodo Šiaurės Korėjos diplomatinės politikos „pokytį“, AFP sakė Kyungnamo universiteto Tolimųjų Rytų studijų instituto profesorius Lim Eul-chulas.
„Priimdama ambasadorius ir nereaguodama į D. Trumpo diplomatinius pasiūlymus, Šiaurės Korėja parodė pereinanti prie vadinamosios daugiapolės, suverenitetu grindžiamos diplomatijos“, – sakė jis.
Pasak eksperto, tai taip pat rodo Kimo norą „būnant suverenios valstybės vadovu aktyviai formuoti besikeičiančią tarptautinę tvarką“.
Per ankstesnius Kimo ir D. Trumpo susitikimus, vykusius JAV prezidento pirmosios kadencijos metais, siekta apriboti Pchenjano branduolinę programą, tačiau jokio konkretaus susitarimo pasiekti nepavyko.
Nepaisydama ilgus metus taikomų Jungtinių Tautų (JT) sankcijų, Šiaurės Korėja toliau plėtoja savo branduolinę programą. Šalis įstatymu įtvirtino savo, kaip branduolinės valstybės, statusą ir paskelbė, kad jos sprendimas turėti branduolinį arsenalą yra galutinis ir negrįžtamas.
Šiaurės Korėja taip pat sustiprino ryšius su Rusija, siųsdama savo karius padėti Maskvai kariauti prieš Ukrainą.
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