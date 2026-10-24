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Po vizito Kinijos pasienio mieste Kim Jong Unas sugrįžo į Šiaurės Korėją

2026-10-24 17:05 / šaltinis: BNS
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2026-10-24 17:05
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Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas šeštadienį grįžo namo po vienos dienos vizito Kinijos pasienio mieste Dandonge, pranešė Pekino valstybinė žiniasklaida.

Kim Jong Unas (nuotr. EPA-ELTA) (EPA-ELTA nuotr.)

Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas šeštadienį grįžo namo po vienos dienos vizito Kinijos pasienio mieste Dandonge, pranešė Pekino valstybinė žiniasklaida.

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Šio iš anksto neskelbto vizito tikslas iš karto nebuvo aiškus, be to, nebuvo užsiminta apie derybas su Kinijos vadovu Xi Jinpingu.

Manoma, kad Kim Jong Unas į Kiniją atvyko per svarbų pasienio tiltą, kuris oficialiai atidarytas praėjusią savaitę, praėjus 12 metų po jo statybų pabaigos, ir taip sustiprino ekonominius Kinijos bei diplomatiškai izoliuotos Šiaurės Korėjos ryšius.

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Nei Šiaurės Korėja, nei Kinija iš anksto neatskleidė informacijos apie Kim Jong Uno vizitą. Pietų Korėjos įstatymų leidėjas Youn Kun-youngas sakė, kad Kim Jong Unas, kaip suprantama, šeštadienį susitiko su Kinijos premjeru Li Qiangu.

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Kinijos naujienų agentūros „Xinhua“ pranešime apie Kim Jong Uno derybas su Xi Jinpingu ar Li Qiangu nebuvo užsiminta. Vietoj to buvo nurodyta, kad vyriausiasis Pekino politinis patarėjas Wang Huningas lydėjo Kim Jong Uną Dandonge ir kelionės pabaigoje jį išlydėjo prie tilto.

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Kim Jong Uno vizito tikslai ir rezultatai išliko neaiškūs, tačiau Kinija yra didžiausia Šiaurės Korėjos prekybos partnerė bei gyvybiškai svarbus diplomatinės, ekonominės ir politinės paramos Pchenjanui šaltinis.

„Xinhua“ citavo Wang Huningą, kuris teigė, kad šis vizitas buvo reikšmingas „stiprinant visuomenės palankumą draugystei (...) gilinant tarpusavio politinį pasitikėjimą ir bendromis jėgomis siekiant bendradarbiavimo bei plėtros“.

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Jis taip pat pareiškė, kad Kinija ir Šiaurės Korėja turėtų plėsti personalo mainus, ekonominį bendradarbiavimą bei strateginį koordinavimą, kad „būtų sukurta taiki ir stabili išorinė aplinka, skirta apsaugoti atitinkamus jų suvereniteto, saugumo ir vystymosi interesus“, pranešė „Xinhua“.

W. Huningas perdavė Šiaurės Korėjos lyderiui Xi Jinpingo „nuoširdžius sveikinimus ir geriausius linkėjimus“.

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Ši kelionė sutapo su data, kuomet abi šalys mini Kinijos pajėgų įsitraukimą į Korėjos karą. Kim Jong Unas dalyvavo žuvusių karių atminimo ceremonijoje ir apsilankė automobilių gamykloje, pranešė „Xinhua“.

Renginiuose taip pat dalyvavo vyriausiasis Kinijos diplomatas Wangas Yi, pridūrė agentūra.

Pietų Korėjos įstatymų leidėjas Youn Kun-youngas teigė penktadienį buvęs informuotas apie galimą vizitą.

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Ši kelionė galėtų pasiųsti „teigiamą signalą“ dėl galimo JAV ir Šiaurės Korėjos viršūnių susitikimo, nurodė jis naujienų agentūrai AFP atsiųstame pareiškime.

Pasaulio lyderiai ruošiasi lapkritį Kinijos mieste Šendžene vyksiančiam APEC viršūnių susitikimui, kuriame, kaip spėliojama, Kim Jong Unas gali susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

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