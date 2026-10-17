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Šiaurės Korėja išbandė naują ginklą: torpedas nuo šiol valdys dirbtinis intelektas

2026-10-17 11:01 / šaltinis: BNS
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2026-10-17 11:01
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Šiaurės Korėja išbandė esą naujo tipo tiksliai valdomą torpedų sistemą, kuri naudoja dirbtinį intelektą (DI) taikiniams aptikti ir torpedoms nukreipti, šeštadienį pranešė valstybinė žiniasklaida.

Šiaurės Korėja BNS Foto

Šiaurės Korėja išbandė esą naujo tipo tiksliai valdomą torpedų sistemą, kuri naudoja dirbtinį intelektą (DI) taikiniams aptikti ir torpedoms nukreipti, šeštadienį pranešė valstybinė žiniasklaida.

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Branduolinį ginklą turinti šalis pastaruoju metu suintensyvino ginklų bandymus.

Pranešimas pasirodė praėjus kelioms dienoms po to, kai Pchenjanas pranešė išbandęs dviejų tipų sparnuotąsias raketas, paleistas iš povandeninio laivo.

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Analitikų teigimu, Šiaurės Korėja gali sparčiai tobulinti savo raketų ir ginklų technologijas su Rusijos parama, gauta mainais už karių siuntimą jos karui prieš Ukrainą paremti.

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Po kelias savaites trukusios trinties su Seulu dėl sausumos minos sprogimo prie abiejų šalių sienos ketvirtadienį įvyko „itin greitos“ torpedų sistemos „Zam-2.0“ povandeninis bandymas, „siekiant patvirtinti sėkmingą techninį ginklo atnaujinimą“, pranešė Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA).

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„DI technologija buvo pritaikyta taikiniui aptikti ir naujojo tipo itin greitos, tiksliai valdomos torpedos orientavimo funkcijai“, – nurodė KCNA.

Taip išbandyta „pagrindinė technologija, skirta padidinti variklio efektyvumą“, teigiama pranešime. Jame priduriama, kad per pastaruosius penkerius metus buvo atlikta „daugiau nei 180 skirtingų bandymų“.

Anksčiau šį mėnesį Šiaurės Korėja paskelbė apie vidutinio nuotolio hipergarsinės raketos paleidimą naudojant DI.

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Tuomet Pchenjanas pareiškė, kad „nėra jokio būdo išvengti“ hipergarsinės raketos, kuri gali „pakeisti savo skrydžio orbitą nedideliame aukštyje“.

Torpedos skirtos dideliu greičiu smogti priešo taikiniams po vandeniu, tačiau, anot analitikų, DI įdiegimas taip pat gali leisti Šiaurės Korėjai atlikti išsisukinėjimo manevrus ir klaidinti priešininką.

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„Pietų Korėja ir JAV dislokuoja masalus, kad nukreiptų torpedas, tačiau DI gali padėti atskirti tikrus taikinius nuo masalų“, – AFP sakė „Kyungnam“ universiteto profesorius Lim Eul-chulas.

„Nuo torpedų iki iš povandeninių laivų paleidžiamų ginklų: Pchenjanas skiria išteklių norėdamas įrodyti, kad JAV strateginis turtas gali tapti neefektyvus“, – pridūrė jis.

Rugsėjį Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas pabrėžė būtinybę kelti „dirbtinio intelekto lygį“ šalies ginklų sistemose.

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