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Tikintieji griebiasi už galvų: Baltarusijoje pašventintas dirbtinio intelekto kūrinys

2026-10-13 08:42 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-13 08:42
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Buvęs Baltarusijos Katalikų Bažnyčios vadovas arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius spalio 11 d. pašventino dirbtinio intelekto (DI) sukurtą ikoną, pranešė Baltarusijos leidinys „Katolik.life“.

Kunigas, dvasininkas (nuotr. Josvydo Elinsko)

Buvęs Baltarusijos Katalikų Bažnyčios vadovas arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius spalio 11 d. pašventino dirbtinio intelekto (DI) sukurtą ikoną, pranešė Baltarusijos leidinys „Katolik.life“.

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Kaip rašo naujienų portalas „Meduza“, ši ikona yra Novolukomlio Šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje. Joje pavaizduotas Carlo Acutis – paauglys, kurį Vatikanas prieš metus paskelbė šventuoju.

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Pasak „Katolik.life“, tikintieji socialiniuose tinkluose kritikavo ikonos pašventinimą, tvirtindami, kad DI sukurtas atvaizdas negali būti laikomas ikona.

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„Katolik.life“ teigimu, tai pirmas kartas Baltarusijoje, kai buvo pašventinta DI sukurta ikona.

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Leidiniui „Meduza“ nepavyko rasti informacijos apie panašių atvaizdų pašventinimą kitose šalyse, įskaitant Rusiją.

Carlo Acutis buvo italų paauglys, dar vaikystėje atradęs tikėjimą. Jis išmoko programuoti ir kūrė interneto svetaines katalikiškoms organizacijoms.

Jis taip pat sukūrė interneto svetainę, kurioje kaupė informaciją apie stebuklus visame pasaulyje. C. Acutis mirė nuo leukemijos 2006 m., būdamas 15 metų, o 2025 m. Vatikanas jį paskelbė šventuoju.

Jis vadinamas interneto globėju ir pirmuoju šventuoju, priklausančiu tūkstantmečio kartai.

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