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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Konfliktas Korėjos pusiasalyje: perkeliami kariniai daliniai, žadamas atsakas

2026-10-21 11:40 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-21 11:40
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Šiaurės Korėja perkėlė naujus karinius dalinius į „šaudymo pozicijas“, trečiadienį pareiškė įtakinga šalies lyderio Kim Jong Uno sesuo. Šis jos pareiškimas pasirodė praėjus kelioms dienoms po Pchenjano perspėjimo, kad svarstoma galimybė prie sienos su Pietų Korėja dislokuoti papildomas smogiamąsias priemones.

Šiaurės Korėja atliko balistinės raketos bandymą (EPA/JEON HEON-KYUN)

Šiaurės Korėja perkėlė naujus karinius dalinius į „šaudymo pozicijas“, trečiadienį pareiškė įtakinga šalies lyderio Kim Jong Uno sesuo. Šis jos pareiškimas pasirodė praėjus kelioms dienoms po Pchenjano perspėjimo, kad svarstoma galimybė prie sienos su Pietų Korėja dislokuoti papildomas smogiamąsias priemones.

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Įtampa tarp Seulo ir Pchenjano smarkiai išaugo po to, kai praėjusį mėnesį Pietų Korėja pareiškė, kad abi šalis skiriančioje, stipriai įtvirtintoje demilitarizuotojoje zonoje (DMZ) įvykusį sprogimą sukėlė Šiaurės Korėjos padėtos minos. Pchenjanas šiuos kaltinimus atmetė.

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„Mūsų karinė vadovybė pabrėžė būtinybę parodyti tiems niekšams, kad mūsų naujieji ugnies galios daliniai jau užėmė šaudymo pozicijas“, – pareiškė Kim Yo Jong, kurią cituoja valstybinė žiniasklaida.

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Jos pareiškimo išvakarėse Seulas perspėjo griežtai reaguosiantis į tolesnes Šiaurės Korėjos provokacijas.

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Ji pridūrė, kad Kim Jong Unas „įsakė įtvirtinti sieną su priešiška valstybe taip, kad ji būtų neįveikiama amžinai“.

„Atėjo laikas sutelkti tokią ugnies galią, kuri įvarytų baimę priešui“

Tuo metu Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA) pranešė, kad Šiaurės Korėjos ginkluotųjų pajėgų maršalas Pak Jong Chonas patikrino „svarbiausias pozicijas“ pasienyje ir kariams pabrėžė, jog „atėjo laikas sutelkti tokią ugnies galią, kuri įvarytų baimę priešui“.

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„Jei priešo kariai surengs provokaciją, kuri iš tiesų kels grėsmę mūsų karių saugumui... Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos (KLDR) pasienio pajėgos privalės imtis itin profesionalių, specializuotų ir triuškinamų karinių veiksmų“, – sakė jis.

Pietų Korėjos kariuomenė antradienį apkaltino Pchenjaną mėginant permesti atsakomybę už didėjančią karinę įtampą. 

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Ji taip pat patvirtino naudojusi garsiakalbius ir įspėjamuosius šūvius kaip „teisėtas gynybines priemones, skirtas neleisti Šiaurės Korėjos kariams kirsti karinės demarkacijos linijos (MDL) ir priversti jau ją kirtusius karius pasitraukti“.

Pietų Korėjos jungtinio štabų vadų komiteto pirmininkas Jin Yong-sungas nurodė kariuomenei „ryžtingai reaguoti“, jei Šiaurės Korėja pasinaudotų Seulo veiksmais kaip pretekstu agresijai. Gynybos ministerija savo ruožtu perspėjo, kad į tokius veiksmus bus atsakyta „ryžtingomis“ baudžiamosiomis priemonėmis.

Be to, Šiaurės Korėja pastaruoju metu išbandė įvairių ginklų, įskaitant „naujo tipo“ tiksliai valdomų torpedų sistemą ir vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą. Teigiama, kad abiejose sistemose naudojamos dirbtinio intelekto technologijos.

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