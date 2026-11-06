Trumpui suduotas politinis smūgis: ar jis taps silpnesnis ir ką tai reiškia Lietuvai?

Laidoje rinkimų rezultatus pakomentavo buvęs užsienio reikalų ministras, ambasadorius Vygaudas Ušackas.
Maždaug metus kirbėjo teorija, kad D. Trumpas galia atšaukti šiuos vidurio kadencijos rinkimus, jis ir pats apie tai kalbėdavo, paskui viskas būdavo nurašyta juokams. Dabar girdime, kad D. Trumpas rezultatus priima – ar tai jus stebina?
V. Ušackas: Ne, manęs nestebina. Rezultatas taipogi nestebina, kaip ir D. Trumpo elgesys, nes tradicija yra įsigaliojusi, kad vidurio kadencijos rinkimuose balsuotojai nusivilia prezidento politika, ar tai būtų respublikonų, ar demokratų. Paprastai opozicinė partija perima kontrolę, jei ne abiejų, tai nors vienų rūmų.
Paralelė panaši yra su laikotarpiu, kai aš buvau ambasadorius Vašingtone ir kai 2006-ais metais Džordžo Volkerio Bušo vadovaujami respublikonai pralošė abu rūmus. Tai buvo tiesioginė pasekmė nepopuliaraus ir nesėkmingo karo Irake, atnešusio daug aukų ir ekonominių iššūkių.
Nūdienoje, labai panaši situacija dėl Irano. Tos pasekmės yra dar labiau gilesnės ekonomine, finansine prasme, nes atsiliepia į vartotojo, paprasto žmogaus gerovę, kai benzino ir dyzelio kainos išauga beveik dvigubai, kai kyla infliacija ir įperkamumas smarkiai mažėja.
Paprastai prezidentas daro sprendimus, kai ką nurašo, kaip atpirkimo ožį. Prieš divdešimt metų tokiu atpirkimo ožiu tapo nepopuliarus, bet įtakingas ir galingas tuometinis gynybos sekretorius Donaldas Rumsfeldas, tai nenustebčiau, jog tokiu atpirkimo ožiu D. Trumpas pasirinktų dabartinį Pentagono vadą – Peterį Hegsethą.
Ir svarbiau, mano nuomone, yra tai, kaip elgsis pats prezidentas. Ar jis veiks tik botagu, jeigu demokratai perims kontrolę, ar jis ieškos ir kažkokio kompromiso, susitaikymo, sandorių – kuo jis yra garsus versle ir kuo jis vadovaujasi vykdydamas savo užsienio politiką.
Aš rinkimų rezultatus ir ypač asmenis, kurie ateina į Senatą, vertinu per naujos politinės generacijos, naujos politinės kartos atėjimą į Kongresą. Kai pažiūrime amžiaus prasme, kiek daug jaunos kartos, demografine prasme, mes matome, kad greičiausiai Atstovų rūmų pirmininku taps pirmasis amerikietis juodaodis, tai, kad Mičigane senatoriumi yra išrinktas pirmasis amerikietis musulmonas, tai, kad vis daugiau Lotynų Amerikos šaknų turinčių politikų užima vietas valdžioje akivaizdžiai liudija apie tai, kad dėmesys yra ne tik strateginis Amerikos dėmesio koncentravimas į Vakarų pusrutulį ir Kiniją, bet ir labai žmogiškas, paremtas žmogiškaisiais faktoriais.
Šioje vietoje iššūkis Lietuvai ir Europai yra užmegzti ryšius su ta naująja karta. Nepriimti, kaip suprantamo dalyko, manant, kad ateis naujoji karta ir bus tokie patys, kokie buvo prie Džo Bideno ar Barako Obamos ar anksčiau – to nebus. Pokyčiai vyksta giluminiai ir tam mes turime būti pasiruošę – prisitaikyti, daryti savo darbus.
Amerikos būvimo Europoje bus mažiau, bet mums svarbu, kad jis išliktų kaip įmanoma ilgiau.
Ar rezultatai gali reikšti, kad gali pavykti užsitikrinti tą būvimą ilgiau?
V. Ušackas: Aš manau, kad tą reikia daryti, tačiau būkime realistai ir neužsikrėskime romantika ar nerealiais dalykais. Nepriklausomai nuo to, kas yra Kongrese – demokratai senesnės kartos, jaunesnės kartos, už užsienio politiką ir gynybą išlieka atsakingas D. Trumpas, būtent prezidentas priima sprendimus užsienio politikos ir gynybos klausimais. Net ir karą paskelbia ir vykdo be Kongreso pritarimo.
Investuokime į santykius, į asmeninių ryšių vystymą su demokratais. Jų tarpe vienas iš naujų žvaigždžių – Džonas Ossoffas, senatorius iš Džordžijos, save kildina iš Lietuvos. Jo prosenelis atvyko iš Vilniaus į Ameriką prieš šimtą metų. Reikia su jais dirbti.
Savo ruožtu, jokiu būdu negalime sudeginti tiltų su pagrindiniu mūsų partneriu šiuo metu, kuris dar du metus, ypatingai sudėtingus geopolitinių iššūkių, karo ir taikos metus, bus Baltuosiuose rūmuose – tai yra D. Trumpas.
Ar nėra taip, kad po šių rinkimų D. Trumpas reikšmingai susilpnėja? Gal yra proga jį paspausti?
V. Ušackas: Žinant jo asmenybę, kurią mes visi gerai atpažįstame – jis nėra silpna asmenybė, jis yra stiprus žmogus, kieto charakterio, užsispyręs, ryžtingai siekia savo tikslų. Aš nemanau, kad turime sėti viltis, kad jis pasikeis ir staiga baigsis jo draugystės su Kremliumi.
Aš manau, kad ir Kremlius dabar elgsis dar aktyviau. Vladimirui Putinui svarbu sudaryti sandorį su Amerika, jam geriausias sandorio sudarymo laikotarpis yra dabar, kol D. Trumpas politiškai, galbūt, pažeistas. Nemanau, kad D. Trumpo elgesys užsienio politikoje pasikeis, galbūt jis bus dar aktyvesnis kitų karų atžvilgiu, tokiu būdu ir savo palikimą įamžintų.
Ar galima sakyti, kad rinkimų rezultatai per daug sureikšminami?
V. Ušackas: Aš manau, kad JAV vidaus politikoje tai yra svarbus ženklas, nes jei ir nebus didelių pokyčių per tuos dvejus metus, jau prasidėjo rinkiminė kampanija ir išgirsime vis daugiau naujos vizijos – kaip turi atrodyti Amerika, vadovaujant naujam prezidentui.
Antrą vertus, aš manau, kad mes negalime sureikšminti demokratų pergalės Kongrese poveikio mūsų nacionalinių interesų raiškai. Kad Amerikos kariai išliktų Lietuvoje, kad Amerikos būvimas Europoje būtų garantuotas, nes tuos sprendimus dar dvejus metus priims ne Kongresas, o D. Trumpas.
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