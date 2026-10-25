Trumpas balsavo išankstiniuose JAV kadencijos vidurio rinkimuose

D. Trumpas ir jo žmona Melania savo balsus atidavė prieš prezidento pasirodymą rinkimų kampanijos mitinge pietinėje JAV Džordžijos valstijoje.
D. Trumpas teigė balsavęs pagal partijos liniją – už savo Respublikonų partijos narius.
Po balsavimo žurnalistų paklaustas apie korupciją, kaip vieną pagrindinių problemų rinkėjams, D. Trumpas tvirtino, kad tokie dalykai vyksta demokratų kontroliuojamose apygardose ir miestuose.
„Turėtumėte pažvelgti į tikrąją korupciją – tai demokratų korupcija“, – sakė jis.
Trumpas vėl kaltina sukčiavimu rinkimuose
Respublikonų milijardierius, kuris nuolat atsisakydavo pripažinti savo pralaimėjimą 2020 metų prezidento rinkimuose, nepagrįstai tvirtindamas, kad vyko plataus masto sukčiavimas, šeštadienį pakartojo šiuos kaltinimus.
„Dalyvavau ir laimėjau 2016 metais, taip pat laimėjau ir 2020 metais, bet viskas susiklostė kitaip, – Vest Palm Biče esančiame Palm Bičo apygardos rinkimų prižiūrėtojo biure teigė jis. – Tai buvo suklastoti rinkimai, bet aš laimėjau milijonais balsų.“
Iki kadencijos vidurio rinkimų, kurie tradiciškai būna palankesni Baltųjų rūmų nekontroliuojančiai partijai, likus 10 dienų, D. Trumpas susiduria su prastais apklausų rezultatais. Šie rodo, kad respublikonai praras Atstovų Rūmų, o galbūt ir Senato kontrolę.
Neturėdamas respublikonų daugumos Kongrese, 80 metų prezidentas turėtų mažai galimybių įgyvendinti savo teisėkūros darbotvarkę per paskutinius dvejus kadencijos metus.
Jam arba jo komandai taip pat gali grėsti daugybė demokratų inicijuotų Kongreso tyrimų. Demokratai sako norintys ištirti prezidento ir jam artimų asmenų verslo sandorius, sudarytus per šeimos kontroliuojančiąją bendrovę nuo jo sugrįžimo į Baltuosius rūmus.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.