Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas balsavo išankstiniuose JAV kadencijos vidurio rinkimuose

2026-10-25 16:02 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-25 16:02
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV prezidentas Donaldas Trumpas Floridos valstijoje šeštadienį iš anksto balsavo lapkričio 3 dieną vyksiančiuose kadencijos vidurio rinkimuose, jo Respublikonų partijai kovojant dėl galimybės išlaikyti Kongreso kontrolę.

Donaldas Trumpas (EPA-ELTA nuotr.)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas Floridos valstijoje šeštadienį iš anksto balsavo lapkričio 3 dieną vyksiančiuose kadencijos vidurio rinkimuose, jo Respublikonų partijai kovojant dėl galimybės išlaikyti Kongreso kontrolę.

REKLAMA
0

D. Trumpas ir jo žmona Melania savo balsus atidavė prieš prezidento pasirodymą rinkimų kampanijos mitinge pietinėje JAV Džordžijos valstijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpas teigė balsavęs pagal partijos liniją – už savo Respublikonų partijos narius.

Po balsavimo žurnalistų paklaustas apie korupciją, kaip vieną pagrindinių problemų rinkėjams, D. Trumpas tvirtino, kad tokie dalykai vyksta demokratų kontroliuojamose apygardose ir miestuose.

REKLAMA
REKLAMA

„Turėtumėte pažvelgti į tikrąją korupciją – tai demokratų korupcija“, – sakė jis.

Trumpas vėl kaltina sukčiavimu rinkimuose

Respublikonų milijardierius, kuris nuolat atsisakydavo pripažinti savo pralaimėjimą 2020 metų prezidento rinkimuose, nepagrįstai tvirtindamas, kad vyko plataus masto sukčiavimas, šeštadienį pakartojo šiuos kaltinimus.

REKLAMA

„Dalyvavau ir laimėjau 2016 metais, taip pat laimėjau ir 2020 metais, bet viskas susiklostė kitaip, – Vest Palm Biče esančiame Palm Bičo apygardos rinkimų prižiūrėtojo biure teigė jis. – Tai buvo suklastoti rinkimai, bet aš laimėjau milijonais balsų.“

Iki kadencijos vidurio rinkimų, kurie tradiciškai būna palankesni Baltųjų rūmų nekontroliuojančiai partijai, likus 10 dienų, D. Trumpas susiduria su prastais apklausų rezultatais. Šie rodo, kad respublikonai praras Atstovų Rūmų, o galbūt ir Senato kontrolę.

REKLAMA
REKLAMA

Neturėdamas respublikonų daugumos Kongrese, 80 metų prezidentas turėtų mažai galimybių įgyvendinti savo teisėkūros darbotvarkę per paskutinius dvejus kadencijos metus.

Jam arba jo komandai taip pat gali grėsti daugybė demokratų inicijuotų Kongreso tyrimų. Demokratai sako norintys ištirti prezidento ir jam artimų asmenų verslo sandorius, sudarytus per šeimos kontroliuojančiąją bendrovę nuo jo sugrįžimo į Baltuosius rūmus.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų