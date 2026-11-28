„Real“ ekipa savo aikštėje 1:2 nusileido „Alaves“ klubui.
Pirmajame kėlinyje „Real“ buvo aktyvesni ir turėjo daugiau progų, o „Alaves“ ieškojo progų kontratakose. Vienoje iš jų suklydus šeimininkų gynėjui Deanui Huijsenui, Mariano Diazas atsidūrė prieš vartininką bei sugebėjo pasiųsti kamuolį į vartus.
Po pertraukos „Alaves“ pranašumą padvigubino Angelis Perezas. Jis sugebėjo įveikti vartininką bei apsunkino situaciją Madrido komandai.
„Real“ galiausiai 69-ąją minutę pramušė oponentų gynybą. Kylianas Mbappe itin galingu smūgiu nepaliko jokių šansų vartininkui.
Priešpaskutinę kėlinio minutę atrodė, jog „Real“ turės idealią progą lyginti rezultatą, kai teisėjas skyrė 11 m. baudinį. Visgi, po VAR peržiūros baudinys buvo atšauktas, o Jude`as Bellinghamas prieš save už vaidybą išvydo antrąją geltoną kortelę ir buvo pašalintas iš aikštės.
Po šių rungtynių nutrūko „Real“ dešimties iš eilės laimėtų rungtynių serija visuose turnyruose. „La Liga“ pirmenybėse (33 taškai) jie žengia treti.
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