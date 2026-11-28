Šeštadienį „Atletico“ išvykoje rezultatyviose rungtynėse 3:2 nugalėjo „Elche“ klubą.
Rungtynių startas svečiams susiklostė nepriekaištingai. Penktąją minutę varžovui užlipus ant kojos Alejandro Grimaldo uždirbo 11 m. baudinį, kurį jis pats ir realizavo. Be to, vos už dviejų minučių kamuolį iš varžovo perėmęs Kang-Inas Lee padvigubino pranašumą.
Intrigą į rungtynes gražino pačių „Atletico“ sukurta proga. Marcas Pubillis labai nesėkmingai jį atmetinėjo vartininkui ir Martimas Neto pasiėmė šį perdavimą bei sėkmingu smūgiu sugrąžino savo komandą į rungtynes.
Kėlinio pabaigoje „Atletico“ surengė pavyzdinę kontrataką. Jos smaigalyje atsidūrė ir kamuolį į vartus nukreipė Julianas Alvarezas.
Iš karto po pertraukos sėkmė šypsojosi „Elche“ komandai. Po rikošeto Buba Sangare smūgis atsidūrė vartų tinkle.
Didžiąją antrojo kėlinio laiko dalį „Atletico“ buvo uždaryta prie savo baudos aikštelės, bet vieniems iš turnyro autsaiderių surasti išlyginamojo įvarčio nepavyko.
Po pergalės „Atletico“ (34 taškai) vėl aplenkė „Real“, kuri susigrąžinti poziciją galės jau šiandien.
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