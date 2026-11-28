Portugalas atskleidė, kad paklausęs kelių žaidėjų, kodėl ekipai ne visada pavyksta gerai pradėti susitikimus, sulaukė netikėto atsakymo.
„Treneri, jeigu pradėsime rungtynes gerai, jums ant atsarginių suolo bus nuobodu, nes neturėsite ką veikti. O jeigu pradėsime prastai, suteiksime jums adrenalino, džiaugsmo – juk taip jums padedame“, – žaidėjų žodžius perteikė J. Mourinho.
Treneris šią istoriją papasakojo prieš artėjančias „Real“ rungtynes su Vitorijos „Alaves“. J. Mourinho pripažino, kad atsakomybė už komandos žaidimą tenka jam, tačiau kartu pabrėžė, jog sezonui įsibėgėjant ekipai dar reikia daugiau stabilumo.
Strategas priminė, kad kai kuriuos susitikimus Madrido klubui pavyko pradėti itin sėkmingai ir išspręsti jų baigtį dar pirmajame kėlinyje. Vis dėlto kitose rungtynėse komanda, net ir gerai pradėjusi, vėliau prarasdavo iniciatyvą ir rizikuodavo išbarstyti taškus.
„Tai procesas. Atrodo, kad kartu dirbame jau dvejus ar trejus metus, tačiau iš tiesų praėjo tik penki mėnesiai. Mums dar trūksta nuoseklumo“, – kalbėjo portugalas.
„La Liga“ pirmenybėse „Real“ žengia antra.
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