Dainius Adomaitis prieš mačą dalijosi mintimis apie varžovus.
„Jie turi du išreikštus žaidėjus su kamuoliu, kurie meta daug metimų – Musą ir Castanedą. Turi žaidėjus po krepšiu, kurie yra žaidžiantys pikenpopus, agresyvūs, metantys tritaškius“, – sakė treneris.
– Kaip įsilieti sekasi Jonui Valančiūnui?
– Viskas gerai, jis susikaupęs. Vakar buvo atsistatymo ir paruošiamoji treniruotė, visą informaciją pasiėmė, šiandien viską pasikartojome, rytoj turime dar vieną, kur parodysime, ką norime žaisti. Susikaupimas ir noras yra, ko daugiau reikia.
– Ar žaidimas su juo keisis?
– Kažkiek prisitaikyti turime mes, kažkiek jis prie komandos. Žaidėjams sakiau: niekas nesikeičia, turime išlaikyti tokį patį žaidimą, agresiją gynyboje, dinamiškumą pirmas 5–6 sekundes. Tiek kai Jonas yra, nenorime žaisti lėtai. Prisidėjo opcijos, kurias norisi išnaudoti.
– Arnas Butkevičius turi aiškią misiją – stabdyti Džananą Musą.
– Kaip ir planavome, viskas aišku, bandome prisitaikyti prie to, ką turi varžovai, kad turėtume geras individualias dvikovas.
– Kaip manote, dėl Dž.Musos buvo dūmų uždanga?
– Kiek turėjome informacijos, jau vakar žinojome, kad jis žais. Kartais turime truputį kitą informaciją, ruošėmės žaisti prieš jį.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.