Prieš jas papildymą gavęs Dainius Adomaitis išsirinko savo 12-tuką.
Vietoje Kristupo Žemaičio, Lauryno Biručio ir Gyčio Masiulio likusias pozicijas užims žalgiriečiai Arnas Butkevičius ir Jonas Valančiūnas.
L.Birutis ruošis su rinktine nebegalėjo, nes dėl antakio traumos kelias dienas medikai nerekomendavo intensyviai sportuoti.
Rinktinės 12-tukas: Augustas Marčiulionis, Arnas Butkevičius, Jonas Valančiūnas, Dovydas Giedraitis, Ignas Sargiūnas, Deividas Sirvydis, Margiris Normantas, Ignas Brazdeikis, Gytis Radzevičius, Osvaldas Olisevičius, Marekas Blaževičius, Gabrielius Maldūnas.
Rungtynės tarp lietuvių ir bosnių vyks sekmadienį 19 valandą.
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