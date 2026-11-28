Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Vienos planuoja vizitus pas grožio specialistus, kitos ateina paskutinę minutę
Kaunietė Gintarė, kaip ir daugelis moterų, šventėms nori atrodyti gražiai.
„Aš mėgstu sau skirti laiko ir atrodyt gražiai, tada ir nuotaika puiki“, – sakė kaunietė Gintarė Pieškienė.
Tad jau žino, kada ir į kokį grožio saloną skubės artėjant šventiniam periodui.
„Vyras juokiasi, sako, jau tu prieš pusę metų viską suplanuoji, tai aš jau suplanavusi“, – pasakojo Gintarė Pieškienė.
Tadas irgi pas specialistus keliauja, tik labiau ne dėl grožio, o iš būtinybės.
„Atvykstame dėl odos procedūrų, nes turiu nušalimą, raudonuoja veidas šaltyje, tai žiemos metu paruošiam odą“, – pasakojo kaunietis Tadas Rutkauskas.
O štai Inesa atvirauja, viską daranti paskutinę minutę.
„Kaip studentė paskutinę naktį, tada ieškau draugių, pažįstamų ir prašau, kad mane kažkur įterptų“, – atviravo kaunietė Inesa Uktverienė.
Grožio specialistai įspėja paskubėti
Ir jei Inesa sako, kad užuomaršos pažįstami pagaili, taip, deja, pasiseka tikrai ne visoms.
„Pilna tokių, Karoliukai, gelbėk, tai sakau, vieną ant kitos neužsodinsi, kur buvot anksčiau. Tai lieka be šukuosenų ir atvažiuoja po Naujųjų metų“, – pasakojo plaukų stilistas Karolis Murauskas.
Pasak plaukų stilisto, dauguma klienčių vietą pasigražinimui prieš didžiąsias metų šventes užsisakė dar rudens pradžioje. Kad kuo daugiau klienčių prie šventinio stalo sėstų gražios, jis dirbs net ir Kūčių dieną.
„Pradėjo mano klientės rezervuotis jau nuo rugsėjo pabaigos, ir kad kalėdiniam laikotarpiui, tai galiu atrasti anksti ryte, vėlai vakare“, – aiškino Karolis Murauskas.
Tad, jei kuri šventėms liks be šukuosenos, Karolis duoda kelis patarimus ir pamoko, kaip pasigražinti.
„Pasiimi tiesinimo žnyples, svarbu, galva švari, užsuki kelias garbanas, pašiauši ir kaip su gražiausia šukuosena gali eiti į svečius“, – patarė plaukų stilistas.
Ir jei dauguma grožio meistrų plušės prieš šventes, tai dainininkai dažnai ir per šventes. Jiems tai pats darbymetis.
„Pirmiausia kalbėsiu kaip atlikėjas, tai ir pusė metų, ir metai tai normalu, nes prieš pat Naujuosius jau tu, vargu, ką gali susigraibyti. Kaip renginių organizatorius – tai galiu pasakyti, kad Kalėdoms, vasaros šventėms ir didiesiems renginiams atlikėjai pas mane užsakomi lygiai prieš metus“, – pasakojo dainininkas ir renginių organizatorius Deividas Dubinovas-Deivizo.
Ir atskleidžia, kad šventinių koncertų honorarai didesni nei įprastai.
„Ir galiu drąsiai pasakyti, kad kyla plius 50 procentų“, – teigė Deividas Dubinovas-Deivizo.
Populiariausios kalėdinės dovanos
Gyventojai laukdami švenčių ir apie save, ir apie artimuosius galvoja, daugelis dovanoja tai, kas leidžia atsipalaiduoti ir suteikia gerų emocijų.
„Apie fotosesijas, šeimos, kalėdines, jau ten rezervuojasi“, – pasakojo Inesa Uktverienė.
„Ar baseiną, ar masažą, kad būtum ir pailsėjęs, ne tik sūkury darbų“, – sakė Gintarė Pieškienė.
„Dabartiniai žmonės visko turi, tai dovanų kuponas, į relaksą, į SPA centrus – dažnesnis pirkinys. Dažnai renkasi procedūras poroms“, – pastebėjo Tadas Rutkauskas.
„Gali pabūti pirtyje, pasiimti pirtininkę, kad sklandžiai viskas vyktų, ir keliauti į dvigubus masažus. Populiarus atpalaiduojantis masažas, taip pat akmenų, šokolado“, – vardijo Šilainių sveikatingumo klubo administratorė Aušra Motriukė.
Ir pastebi, kad gyventojai, galvodami, kaip pradžiuginti artimuosius, vis plačiau atveria pinigines.
„Gal 50 eurų pakilo į viršų. O taip dovanų kuponus perka nuo 50 iki 150, būna ir 200“, – sakė Aušra Motriukė.
Specialistai sako, dirbtinai šventėms kainų nekelia, jos maždaug 10 procentų kilo dar rudenį.
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