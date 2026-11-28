„Citadele“ banko vyriausiojo ekonomisto Aleksandro Izgorodino vertinimu, pasienio su Baltarusija ir Lenkija regionai dažnai netikslingai suvienodinami, mat situacija juose gali kardinaliai skirtis.
„Vilniaus rajonas tapo sostinės priemiesčiu ir, Valstybės duomenų agentūros duomenimis, per pastarąjį dešimtmetį gyventojų jame padaugėjo 20 proc. Tuo pat metu kitur jų sumažėjo: Vilkaviškio rajone, kuriam priklauso Kybartai, gyventojų sumažėjo 16 proc., Lazdijų rajone, kuriame yra Kapčiamiestis, – 20 proc., o Visagine – 8 proc. Visoje Lietuvoje gyventojų skaičius per tą laiką beveik nepakito“, – analizavo A. Izgorodinas.
Anot jo, nepritraukus reikiamų išteklių į regionus, gyventojai neturi priežasčių likti. Bankininkas pabrėžė, jog būtina šią situaciją keisti.
„2025 m. pabaigoje sukauptos tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui Lazdijų rajone siekė apie 670, Vilkaviškio rajone – 900, Visagine – 1 200 eurų, kai šalies vidurkis viršija 15 500 eurų ribą. Panaši padėtis ir su materialinėmis investicijomis, t. y. pinigais, išleidžiamais pastatams, įrangai ir technikai: 2023–2025 m. šiems trims kraštams vienam gyventojui jų teko 3–5 kartus mažiau nei vidutiniškai Lietuvoje. Be investicijų nėra produktyvių darbo vietų, o be jų – ir priežasčių likti“, – sakė pašnekovas.
Savo ruožtu Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertas Edas Matulaitis patikino, kad pokyčiai jau vyksta, atsižvelgiant į regionų potencialą.
Ekonominio stiprėjimo galimybių turi visos keturios vietovės, tačiau jų augimo pagrindas skirtingas. Vilniaus rajonas gali išnaudoti tai, kad arti sostinės rinka, Kybartai ir Vilkaviškio rajonas – ryšius su Lenkija, gamybos ir logistikos galimybes, Visaginas – pramonės patirtį ir infrastruktūrą, o Kapčiamiestis – gamtinį turizmo potencialą bei būsimo poligono sukuriamus užsakymus“, – sakė E. Matulaitis
Grėsmė išliks, bet verslą skatinti būtina
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis sekretorius Rimas Varkulevičius pastebi, kad, žvelgiant iš verslo perspektyvos, grėsmių ir saugumo aktualumas prie pat sienos esančiuose regionuose išliks net ir tada, jei keisis jų lygis.
„Pagrindinis klausimas – kodėl verslui investuoti į pasienio regionus gali būti prasminga ekonomiškai, kai dėl saugumo tenka didesnė rizika? Reikia galvoti apie lengvatinį finansavimą, palankesnes mokestines sąlygas, valstybės investicijas į socialinį sektorių ir darbo jėgos mobilumą, nes tai pagrindiniai pastarojo meto iššūkiai“, – atskleidė jis.
Šalčininkų savivaldybės administracijos direktorius Gžegožas Jurgo pridūrė, jog bet kuris užsienio investuotojas gerai pagalvoja, ar verta eiti į pavojingą kraštą.
„Išeitimi galėtų būti laisvųjų ekonominių zonų steigimas tokiuose regionuose, kaip mūsų, – apie tai ne kartą esame kalbėję. Siekiant pritraukti investuotojus, vien savivaldybės svertų neužtenka – mes juk neturime mokestinių svertų, jie Vyriausybės rankose. Vien atleidimo nuo žemės mokesčio per maža“, – sakė jis.
Pašnekovas patikino, kad vietos verslai jau įpratę veikti apsunkintomis sąlygomis, tačiau norint plėtros verta pagalvoti apie pokyčius.
Esame pasienyje, tad, norint normaliai plėtoti veiklą, šį tą reikia derinti papildomai, pasirūpinti atitinkamais leidimais. Deja, tai taip pat apsunkina verslą“, – pasakoja Gž. Jurgo.
„Delfi“ žurnalistai laidoje „Lietuva prie sienos“, remdamiesi Laisvosios rinkos instituto duomenimis, taip pat akcentavo, kad verslui būtų lengviau įsikurti ir plėstis, svarbu trumpinti administracinius procesus.
„2025 m. statybos leidimo Vilniaus rajone vidutiniškai teko laukti apie 136 dienas, nors 54 mažųjų savivaldybių mediana buvo 63,5 dienos. Projektai vidutiniškai tikrinti 3,2 karto, palyginti su 1,9 karto grupės mediana. Dėl užsitęsusio derinimo nukeliama veiklos pradžia, sustoja darbuotojų samdymo procesas ir vėliau gaunamos pajamos. Pareiškėjui svarbu iš karto gauti aiškius reikalavimus bei visą taisytinų dalykų sąrašą, o institucijų pastabos turi būti nuoseklios ir suderintos“, – teigia jie.
Tuo metu R. Varkulevičius pabrėžė politinės lyderystės svarbą ir nurodė, kad pasienio rajonai turėtų būti įtraukti į finansavimo planus. Tokiu atveju verslas esą nedelstų apsispręsti, nes rizika – jo kasdienybė. Žingsniai, vedantys link stabilumo, pagrįsti sprendimai ir konkretūs veiksmai, anot jo, – ne tik ES pakraščio šalių, bet ir visos Europos reikalas.
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