Anot leidinio, moteris sulaikyta trečiadienį, lapkričio 25 d., Kamenyj Logo pasienio punkte. Jis yra Baltarusijos Gardino srityje.
Moteris Baltarusijos pasienyje su Lietuva pateikė suklastotą dokumentą
Skelbiama, kad moteris bandė išvykti į Baltarusijos ir patekti į Lietuvą su Ispanijos pasu. Pasienio pareigūnams pasas sukėlė įtarimų. Paaiškėjo, kad dokumentas buvo suklastotas, moteris jį įsigijo Turkijoje.
Pase buvo pakeistas puslapis su asmens duomenimis.
Moteris buvo uždaryta į izoliatorių, užvesta byla dėl bandymo neteisėtai kirsti sieną.
Jai gresia bauda.
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