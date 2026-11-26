„Aš nesu įsitikinusi, kad po visko, ką išgirdau iš Siargejaus jo transliacijose, yra galimybė grįžti prie normalių santykių. Turiu omenyje šeimyninius santykius. O politiniu požiūriu – jei yra ugnies, jei yra tam tikras įtikinamas tonas, tai, žinoma, galima dirbti. Siargejus turi talentą išreikšti poziciją, turi talentą bendrauti su baltarusiais. Ir jei tai vyktų konstruktyviai, laikantis bendros strategijos, tai būtų įmanoma. O kas susiję su asmeniniu lygmeniu, tai aš nesu tikra“, – pareiškė S. Cichanouskaja.
Cichanouskaja pasisakė apie santykius su vyru Siargejum
Ji sako, kad nežino, kas sukėlė jos vyro nepasitenkinimą. S. Cichanouskaja sako, kad labai laukė, kai jos vyras bus išlaisvintas ir manė, kad šeima dirbs siekdama bendrų tikslų. Tačiau vėliau S. Cichanouskis esą pradėjo atsiriboti.
„Žinote, ką pastebėjau? Kad elgesio modeliai, kuriuos jis rodė mūsų šeimoje iki 2020 metų, vėl kartojasi. Ir aš nebegaliu su tuo gyventi“, – sako ji.
„Vieną dieną aš pasikalbėjau su juo ir pasakiau, kad nematau, kaip galėtume tęsti mūsų santykius, jei tu elgsiesi taip. Jis pasiūlė mums padaryti pertrauką – šešių mėnesių laikotarpį – kad pamatytume, kaip galėtume judėti į priekį. Turiu omenyje šeimoje, asmeniniuose santykiuose. O tada atėjo rugpjūtis, arba kai jis pradėjo mane įžeidinėti… Tai yra, tada tapo aišku, kad šis elgesys ne tik nepasikeitė, bet galbūt net pablogėjo“, – sako ji.
„Zerkalo“ duomenimis, S. Cichanouskis pastaraisiais mėnesiais savo „YouTube“ kanale kas savaitę rengia transliacijas, kuriose kritikuoja Baltarusijos demokratus, S. Cichanouskajos biurą, pačią ją, tinklaraštininkus ir nepriklausomą žiniasklaidą.
S. Cichanouskis buvo suimtas 2020 m. ir nelaisvėje praleido kiek daugiau nei penkerius metus. Jis paleistas Minske lankantis JAV specialiajam pasiuntiniui Keithui Kelloggui.
S Cichanouskis, populiarus „YouTube“ tinklaraštininkas, iki suėmimo bandė kandidatuoti 2020 metų Baltarusijos prezidento rinkimuose ir konkuruoti su diktatoriumi Aliaksandru Lukašenka. 2022 m. jam buvo skirtas 18 metų laisvės atėmimo bausmė.
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