„Ką tauta išrinks, tas ir bus. Pažadu jums. Jei labai nerimaujate dėl mūsų valdžios pasikeitimo – štai ką tauta išrinks, kaip ir 90-aisiais. Juk nesakysite, kad 1994 m., atėjęs į valdžią, aš ką nors suklastojau“, – pareiškė A. Lukašenka.
Vakarai rinkimus Baltarusijoje laiko suklastotais, o A. Lukašenka dažnai yra įvardijamas kaip diktatorius.
Interviu metu buvo paklausta, ar A. Lukašenka kaip kandidatą į prezidentus matytų savo sūnų.
„Dievas su jumis. Mano jauniausias sūnus, kuris dabar tarnauja kariuomenėje, yra 22 metų. Koks jis prezidentas? Pagal Konstituciją jis negali būti prezidentu. Todėl nusiraminkite.
Jis toks vaikinas – objektyvus, protingas, labai rimtas. Bet aš jo neparuošiu prezidento pareigoms. Nei vyresniojo, nei viduriniojo, nei jauniausiojo“, – pareiškė jis.
Zelenskis apie Lukašenkos pasiūlymą kartu vykti į Maskvą: tegul jis su Putinu atvyksta į Kyjivą
Tame pačiame interviu A. Lukašenka pareiškė, kad gali palydėti Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį į Maskvą. V Zelenskis pasišaipė iš A. Lukašenkos pasiūlymo. Tai matyti Ukrainos portalo „Novyny“ paskelbtuose vaizdo įrašuose, kurie tikriausiai buvo nufilmuoti po V. Zelenskio ir Vengrijos ministro pirmininko Péterio Magyaro spaudos konferencijos abiejų šalių pasienyje, rašo agentūra „dpa“.
Vaizdo įraše V. Zelenskio klausiama apie A. Lukašenkos interviu Prancūzijos leidiniui išsakytą pasiūlymą būti jo saugumo garantu skrendant į Maskvą. Ukrainos prezidentas, kuris yra buvęs komikas ir aktorius, pareiškė, kad A. Lukašenka galėtų pasiimti Kremliaus vadovą Vladimirą Putiną ir kartu su juo atskristi į Kyjivą.
„Mes jiems taip pat garantuojame saugų priėmimą, juk tai derybos“, – sakė V. Zelenskis.
Tada Ukrainos prezidentas rimtu tonu paklausė, kodėl A. Lukašenka siūlo „nerimtus dalykus“.
„Mes kariaujame, negalime susitikti Maskvoje, negalime susitikti Kyjive“, – kalbėjo V. Zelenskis. Tokie pasiūlymai esą tiesiog negali būti vertinami rimtai.
A. Lukašenka interviu prancūzų žurnalui „Le Point“ pareiškė, jog jis galėtų būti saugumo garantas V. Zelenskiu keliaujant į Maskvą, kad Rusijos sostinėje galėtų įvykti derybos. Jis tai pasiūlė žinodamas, kad Ukrainos prezidentas jau ne kartą atsisakė vykti į Maskvą, be kita ko, dėl saugumo nuogąstavimų.
Siekdamas užbaigti beveik penkerius metus trunkantį Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą, V. Zelenskis jau seniai ragina surengti asmeninį susitikimą su V. Putinu, tačiau neutralioje teritorijoje. Kremlius iki šiol sutiko tik su susitikimu Maskvoje – Ukrainos pusė ir jos sąjungininkai tokią vietą laiko nepriimtina.
Dažnai paskutiniuoju Europos diktatoriumi vadinamas A. Lukašenka laikomas artimiausiu V. Putino sąjungininku užsienyje. Per 2022 metų vasarį prasidėjusią invaziją į Ukrainą Rusijos kariuomenė ir iš Baltarusijos teritorijos judėjo Kyjivo kryptimi. Tačiau šis veržimasis nepavyko ir Rusijos pajėgos buvo priverstos atsitraukti.
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