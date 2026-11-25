E. Mickų į naujas pareigas siūloma skirti nuo 2027 m. sausio 4 d. Jis yra Lietuvos ambasadorius Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Kataro Valstybei, Irako Respublikai, Kuveito Valstybei ir Saudo Arabijos Karalystei, taip pat Lietuvos nuolatinis atstovas prie Tarptautinės atsinaujinančiosios energijos agentūros.
Tuo metu D. J. Semašką ambasadoriumi Lichtenšteinui siūloma skirti nuo gruodžio 14 d. Diplomatas eina Lietuvos ambasadoriaus Šveicarijos Konfederacijoje pareigas.
Jo kandidatūra Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) uždarame posėdyje apsvarstyta spalio 14 d, gautas Lichtenšteino sutikimas jį priimti. Tuo metu E. Mickaus kandidatūra Seimo URK uždarame posėdyje apsvarstyta šių metų kovo 13 d, gautas Bahreino sutikimas jį priimti.
Ambasadorius Vyriausybės teikimu skiria prezidentas, pritarus Seimo URK.
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