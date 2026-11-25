Tai pasiūlė Vidaus reikalų ministerija, o jam anksčiau pritarė ir Vyriausybės migracijos komisija, ir Seimo Europos reikalų bei Užsienio reikalų komitetai.
Pagal ES mechanizmą valstybės narės gali prisidėti perkeldamos prieglobsčio prašytojus, mokėdamos finansinius įnašus arba teikdamos kitokią pagalbą migracijos spaudimą patiriančioms šalims.
Galutinė Lietuvai tenkanti finansinio įnašo suma paaiškės gruodžio 3 d., kai planuojama priimti atitinkamą ES Tarybos sprendimą. Lietuva šį įnašą turės sumokėti 2028 metais.
Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas ankščiau teigė, kad preliminariais skaičiavimais, Lietuvos įnašas neturėtų viršyti 3–4 mln. eurų. Ministras tuomet nurodė, kad už ankstesnį laikotarpį Lietuvai teko sumokėti 1,14 mln. eurų, nes buvo pasirinkta pusę jai tenkančių migrantų priimti, o už kitus sumokėti finansinį įnašą.
ELTA primena, kad pernai gegužę priimtu ES migracijos ir prieglobsčio paktu nustatyta, jog valstybės narės privalo solidariai prisidėti prie migracijos valdymo – priimti joms paskirtus prieglobsčio prašytojus arba vietoje to mokėti finansinį įnašą į bendrą solidarumo rezervą.
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