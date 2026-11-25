„Mes gerbiame tai, kad, kaip ir Taivanas, Lietuva yra gyvybinga demokratija, didžiuojasi aktyviomis viešosiomis diskusijomis“, – atsakyme Eltai nurodė Taivaniečių atstovybė.
„Taip pat norėtume dar kartą pabrėžti, kad Taivano vyriausybė neturi ketinimų keisti mūsų atstovybės pavadinimą, nes jis buvo nustatytas abipusiu susitarimu, ir mes ketiname jo laikytis“, – priduriama atsakyme.
Diskusijos dėl Taivaniečių atstovybės Lietuvoje pavadinimo suaktyvėjo naujienų portalui „Delfi“ paskelbus, kad mainais už pavadinimo pakeitimą Taivano pusei siūlyta pasirašyti susitarimą dėl investicijų perspektyvų bei pradėti derybas dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tąsyk neneigė su Taivano puse vykstančių pokalbių, tačiau atmetė teiginius esą ministerija darė spaudimą atstovybei keisti pavadinimą.
Tuo metu opozicijai priklausančių liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen teigė, kad jeigu K. Budrys siektų Taivano atstovybės pervadinimo, neatmetama galimybė ministrui inicijuoti interpeliaciją.
Savo ruožtu opozicinių konservatorių vedlys Laurynas Kasčiūnas sakė, kad Lietuvos sprendimas keisti Taivaniečių atstovybės pavadinimą būtų didelė diplomatinė klaida. Pasak jo, toks žingsnis leistų Kinijai skelbti apie dar vieną diplomatinę pergalę.
ELTA primena, kad 2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę, Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo. Kinija pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas.
Be to, Kinijos užsienio reikalų ministerija oficialiai pakeitė diplomatinių santykių su Lietuva lygį – nuo ambasadoriaus iki laikinojo reikalų patikėtinio. Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius.
Dabartiniame Vyriausybės programos projekte numatyta normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra išreiškęs lūkestį, kad jo vadovaujamos Vyriausybės programoje įrašytą tikslą užsienio reikalų ministrui pavyks pasiekti dar iki šalies pirmininkavimo ES Tarybai.
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