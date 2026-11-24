Angliškas ir lietuviškas 2021 metais įsteigtos atstovybės pavadinimas yra „Taivaniečių atstovybė Lietuvoje“, o mandarinų kalba atstovybė vadinama „Taivano“. Kinija Lietuvos veiksmus leidžiant Taivanui atidaryti tokią atstovybę laiko Vilniaus parama salos didesnio savarankiškumo ir tarptautinio pripažinimo siekiui.
„Užsienio reikalų ministerija palaiko kontaktus su Kinijos atstovais ir taip pat bandoma palaikyti kontaktus su Taivano atstovais tam, kad geranoriškai išspręstume šią pavadinimo problemą iš esmės. Manau, kad kamuolys yra šioje vietoje ne mūsų pusėje, bet Taivano pusėje, ir Taivanas turėtų pripažinti tam tikrą klaidą padarytą“, – Žinių radijui antradienį sakė D. Matulionis.
Deividas Matulionis: Taivanas turėtų ištaisyti klaidą ir pervadinti atstovybę mandarinų kalba Svarbu
Patarėjas BNS patikslino Taivano klaida laikantis tai, kad atstovybės pavadinimai skirtingomis kalbomis skiriasi, ir linkėjo Lietuvos užsienio reikalų ministerijai „šį klausimą elegantiškai išspręsti“.
„Mandarinų kalbos specialistų neturime, tai jie (taivaniečiai – BNS) parašė, kaip jiems atrodė, ir sukėlė tą problemą. (...) Tai čia man atrodytų visai logiška rasti sprendimą“, – kalbėjo D. Matulionis.
„Ar tai atitiks Kinijos poziciją, ar ne, sudėtinga pasakyti, apie tai turi kalbėtis derybininkai, bet dėl pavadinimo tikrai įmanoma rasti sprendimą, kuris nebūtų konfrontacinis“, – pridūrė jis.
Užsienio reikalų ministerija yra pasiūliusi Taivanui pakeisti atstovybės Vilniuje pavadinimą ir tuo pat metu siekia atkurti diplomatinius santykius su Kinija.
Dėl 2021 metais atidarytos atstovybės Lietuvoje Pekinas vienašališkai pažemino diplomatinį atstovavimą nuo ambasadorių iki laikinųjų reikalų patikėtinių lygio. Lietuvai atsisakius išduoti naujas akreditacijas Kinijos diplomatams, nuo pernai gegužės šalyje neliko nė vieno šios valstybės diplomato.
Nuo 2024 metų dirbančios socialdemokratų Vyriausybės deklaruoja siekį atkurti diplomatinius santykius su Kinija, lapkritį Vilniuje deryboms lankėsi Pekino diplomatų delegacija.
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