„Tikrai (esame – ELTA) pasiruošę per pirmininkavimą suaktyvinti santykius su Kongu, tuo labiau, kad tai yra didžiausius kritinių mineralų išteklius turinti valstybė pasaulyje“, – antradienį „Žinių radijuje“ kalbėjo D. Matulionis.
Anot jo, Kongo DR domina Lietuvos patirtis įgyvendinant reformas, o Lietuva galėtų prisidėti prie šios šalies institucinių pokyčių ir bendradarbiavimo projektų.
„Galėtume turėti tam tikrus, sakysime, ES dvynių projektus, pavyzdžiui, digitalizacijos srityje, ko jie tikrai nori, kibernetinio saugumo srityje. (Jie – ELTA) žino, kad mes esame stiprūs ir į mus žiūri kaip į partnerį, kuris galėtų padėti vykdyti reformas, nes jie mato, kad Lietuva per tuos 20 metų padarė milžinišką šuolį“, – teigė prezidento patarėjas.
D. Matulionis taip pat pažymėjo, kad Kongo DR, nepaisant didelių gamtinių išteklių, susiduria su sudėtinga saugumo situacija – šalyje vyksta sukilimai, o kaimyninė Ruanda, anot jo, palaiko sukilėlius.
Patarėjas pridūrė, kad Lietuva kol kas neturi diplomatinio atstovavimo Konge, tačiau galėtų bendradarbiauti per Europos Sąjungos projektus.
ELTA primena, kad šeštadienio naktį prezidentas Gitanas Nausėda pranešė apie septynių Kongo DR sulaikytų Lietuvos piliečių išlaisvinimą. Vietos institucijos juos buvo sulaikiusios rugsėjo 28 dieną.
Lėktuvas su Lietuvos piliečiais iš Kongo DR sostinės Kinšasos pakilo vidurnaktį Lietuvos laiku.
Derybos dėl sulaikytų Lietuvos piliečių paleidimo vyko nuo spalio mėnesio. Į jas aktyviai įsitraukė Užsienio reikalų ministerija, prezidento kanceliarija, Vyriausybės kanceliarija ir Nacionalinis krizių valdymo centras.
Šalies vadovas klausimą dėl lietuvių turistų paleidimo lapkričio 4 d. aptarė su Kongo DR prezidentu Felixu Tshisekedi.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat padėkojo Kongo DR už bendradarbiavimą siekiant išlaisvinti sulaikytus lietuvius.
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