„(Kariuomenė – ELTA) svarsto ir tam tikras alternatyvas, kaip padengti galimai atsirandančias skyles, jeigu, sakykime, vėluotų pristatymai, tai tikrai nėra taip viskas blogai. Apie tai jau buvo kalbėta Valstybės gynimo taryboje. Na, ir mes pasitikime kariuomenės gebėjimais tas galimas skyles uždangstyti“, – antradienį „Žinių radijuje“ kalbėjo D. Matulionis.
Jis pabrėžė, kad Valstybės gynimo taryba nėra priėmusi sprendimo keisti divizijos išvystymo terminus ar tikslus, todėl Krašto apsaugos ministerija turi siekti, kad divizija būtų visiškai sukomplektuota iki 2030 metų.
„Krašto apsaugos ministerija daro ir privalo siekti, kad divizija būtų pilnai sukomplektuota iki 2030 metų. Galbūt kai kuriose srityse, kurios nėra tokios svarbios, pataupant, bet ypatingą dėmesį skiriant būtent šiam svarbiausiam mūsų projektui“, – teigė prezidento patarėjas.
ELTA primena, kad Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Rimantas Sinkevičius pareiškė, jog iki 2030-ųjų nėra įmanoma visiškai išvystyti divizijos, todėl šis terminas nusikels.
Tuo metu konservatorių lyderis, Seimo NSGK vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas teigė, kad, jeigu dabartinė įsigijimų eiga nesikeis, visišką operacinį pajėgumą divizija galėtų pasiekti maždaug 2032 metais.
Visgi, premjeras Mindaugas Sinkevičius tikino, kad Vyriausybė neatsitraukia nuo plano diviziją išvystyti iki 2030 metų ir turi būti dedamos visos pastangos šiam tikslui pasiekti.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pažymėjo, kad divizijos pajėgumas priklausys nuo švediškų pėstininkų kovos mašinų CV90 pristatymo terminų. Anot ministro, jeigu didžioji dalis šių mašinų Lietuvą pasieks iki 2030 metų, bus galima kalbėti apie optimalų divizijos pajėgumą.
Pernai Valstybės gynimo taryba priėmė sprendimą 2026–2030 m. krašto apsaugai kasmet skirti 5–6 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Toks finansavimo lygis numatytas siekiant iki 2030 metų išvystyti nacionalinę diviziją, sustiprinti oro gynybos pajėgumus bei sudaryti sąlygas priimti Vokietijos brigadą Lietuvoje.
Biudžeto projekte gynybai kitąmet numatoma skirti 5 proc. BVP, arba 4,8 mlrd. eurų.
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