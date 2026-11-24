„Manau, kad tai atspindi tą tokią paranojos būseną, kuri egzistuoja šiuo metu Kaliningrade nuo gegužės mėnesio. Jie įsivaizduoja, kad gali būti kažkokia ataka Ukrainos prieš objektus Kaliningrade“, – Žinių radijui antradienį sakė D. Matulionis.
Kaip skelbė BNS, savaitgalį rusiškuose socialiniuose tinkluose ėmė plisti informacija, esą šeštadienio vakarą Kaliningrado srityje pirmą kartą nuo Kremliaus plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios galėjo būti atakuoti kariniai objektai. Šie pranešimai nebuvo patvirtinti.
Kaliningrado srityje buvo paskelbtas perspėjimas dėl bepiločių orlaivių grėsmės, kaukė oro pavojaus sirenos, buvo laikinai apribota Chrabrovo oro uosto veikla. Lietuvos pareigūnai patvirtina, kad tai veikiausiai įvyko.
Kaliningrado srities gubernatorius Aleksejus Besprozvanychas teigė, kad perspėjimo sistema suveikė užfiksavusi įtartiną objektą neva iš Lietuvos pusės, tačiau atlikus patikrinimą grėsmės nenustatyta.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pirmadienį teigė manantis, kad tiek rusiškuose kanaluose pasirodžiusi informacija, tiek Kaliningrado pareigūnų veiksmai buvo bandymas išprovokuoti Lietuvos pareigūnų reakciją.
D. Matulionis savo ruožtu tvirtino, jog rusų elgesys veikiau rodo įsibaiminimą.
„Rusija puikiai supranta Kaliningrado srities padėtį. Tai yra geografiškai izoliuota sritis ir todėl tai (jų nerimas – BNS) yra gana suprantama“, – teigė prezidento patarėjas.
„Apie provokaciją Lietuvos atžvilgiu: jei jie norėtų ją padaryti, tai viskas būtų padaryta kur kas subtiliau“, – pridūrė jis.
Reaguodami į rusų pareiškimus apie Ukrainos pasirengimą atakuoti Kaliningrado sritį, Lietuvos pareigūnai nuo pavasario pabrėžia nesuteikiantys šalies oro erdvės kariaujančioms trečiosioms šalims, nors ir yra vieni aktyviausių Kyjivo rėmėjų tarptautinėje bendruomenėje.
„Patys nesukurkime preteksto“
Rusijos pareigūnai nuolat skelbia apie grėsmę Kaliningrado srities blokadai ir imasi veiksmų stiprinti žemyninės dalies susisiekimą su eksklavu, tačiau D. Matulionis teigia, jog rusų nuogąstavimams nėra jokio pagrindo, Lietuvai nuosekliai vykdant įsipareigojimus dėl tranzito.
Šią savaitę Rusijos premjeras Michailas Mišustinas paskelbė, kad šalis iki 2030 metų išleis daugiau nei pusę milijardo eurų dviejų geležinkelio keltų, kuriais planuojama aprūpinti Kaliningradą, statybai.
Diskusijas Rusijos žiniasklaidoje dėl Kaliningrado pasiekiamumo skatino ir Estijos sprendimas nuo gruodžio uždaryti visus pasienio punktus su Rusija po to, kai estai užkirto kelią su rusų karinės žvalgybos tarnyba siejamam bandymui padegti bepiločių orlaivių gamyklą.
D. Matulionis pabrėžė, kad Lietuva panašių svarstymų neturi, ir ragino Lietuvos pareigūnus neeskaluoti situacijos patiems.
„Eskalacija tikrai nepadės, o tik sukurs pretekstą imtis kažkokios dezinformacijos atakos ar kažkokių rimtesnių veiksmų iš Rusijos pusės“, – sakė prezidento patarėjas.
Pasak jo, Lietuva nuosekliai vykdo įsipareigojimus dėl Rusijos keleivių ir krovinių tranzito į Kaliningrado sritį ir niekada nesukėlė abejonių, kad tai sklandžiai tęsis.
„Patys nesukurkime preteksto (eskalacijai – BNS), vienas dalykas. Ramiai reaguokime, vykdykime tai, kas jau anksčiau yra įsipareigota, o kad toks pretekstas galėtų būti... Šiai dienai Rusija yra tiek įklimpusi į karą Ukrainoje, kad kažkokį antrą frontą atvertų su NATO valstybėmis, man atrodo, tai yra paprasčiausiai nerealistiška“, – teigė D. Matulionis.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.