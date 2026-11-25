„Idėja nėra visiškai nauja. Krašto apsaugos ministerijoje mes jau ją kurį laiką vertiname ir diskutuojame. Ir čia su Lietuvos kariuomenės vadovybe apie tai kalbamės, kad būtent galėtume pasitelkti kitose šalyse turimą praktiką“, – trečiadienį žurnalistams sakė R. Kaunas.
„Bet vėlgi, tai reikia susiderinti ir tarp skirtingų ministerijų, tarp skirtingų institucijų, infrastruktūros, mokymų, taip kad idėja yra vystoma, kai mes jau turėsime tokį apčiuopiamą sprendimą, tada, be abejo, keliausime pas valstybės vadovus pristatyti juos“, – pabrėžė jis.
Vidaus reikalų ministrui išreiškus abejonių, ar tarnybą pasienyje atliekantys šauktiniai įgytų visavertį karinį parengimą, R. Kaunas teigė, kad skirtingas institucijų požiūris į šį siūlymą neturėtų būti vertinamas kaip nesutarimas.
„Čia gal vadinčiau ne susikirtimais, o tiesiog tai yra būtent tie darbiniai klausimai, kaip mes tą procesą matome kartu, nes institucijų – tiek Vidaus reikalų ministerijos, tiek Krašto apsaugos ministerijos ir kariuomenės – tikslai yra skirtingi“, – sakė ministras.
Ieškos suderinamumo
Anot jo, institucijos turi įvertinti, kokia kariuomenėje ir pasienyje tarnaujančių asmenų rengimo dalis galėtų sutapti, įskaitant fizinį ir taktinį pasirengimą.
„Reikia juos būtent suderinti, pasižiūrėti, kur mes turime tą suderinamumą, kiek to, tarkim, fizinio pasirengimo bendro įmanoma, kiek kažkokių taktinių dalykų bendrų įmanoma ir kur čia tie persidengimai egzistuoja“, – teigė R. Kaunas.
Paklaustas, ar tokia iniciatyva galėtų paspartinti visuotinio šaukimo įvedimą, ministras teigė, kad siūlymas gali būti vertinamas ir šiame kontekste, tačiau vien šio sprendimo nepakaktų kokybiškam visuotiniam šaukimui užtikrinti.
„Tai gal nebūtų kažkokia čia sidabrinė kulka, kad dabar taip priėmus jau galima kalbėti apie kokybišką visuotinį šaukimą, bet kitose Šiaurės šalyse šauktiniai budi, saugo sieną“, – sakė jis.
Kaip rašė BNS, spalio pabaigoje Valstybės gynimo taryba nutarė Lietuvoje įvesti visuotinį šaukimą nuo 2032 metų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.