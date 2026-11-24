Kariuomenė įrašą paskelbė „Facebook“ puslapyje.
Kuo rusai siekia tokiomis informacinėmis veiklomis?
„Apie informaciją, kurią daugelis gavome savaitgalį. Lapkričio 21 dieną Kaliningrado srityje skambėjo oro pavojaus sirenos, tuomet apie „bepiločių orlaivių smūgį“ pradėjo rašyti užsienio, ypač rusijos, žiniasklaida, o tekstuose buvo minima, kad neva objektai į Kaliningradą skrido iš Lietuvos, vėliau miglotos su tuo susijusios žinios pradėjo suktis ir Lietuvoje, galiausiai viskas aprimo ir šiandien vienintelis patvirtintas faktas yra oro pavojaus sirenos“, – rašoma įraše.
Kariuomenė sako, kad jau maždaug nuo kovo mėnesio prieš mus vyksta suintensyvinta rusų informacinė operacija, pagrindinis jos įrankis – kaltinimas vykdant oro atakas ar suteikiant savo oro erdvę tokioms atakoms prieš juos.
„Šiuos kaltinimus seka papildomos žinutės, pavyzdžiui, rugpjūtį vykusius reguliarius NATO žvalgybinius skrydžius mūsų regione rusija kaipmat pateikė kaip pasirengimą pulti Kaliningradą, o spalį vykusias sąjungininkų pratybas – vėl, kaip Kaliningrado blokados repeticiją.
Ši informacinė veikla prieš Lietuvą ir kitas NATO šalis iš esmės turi du uždavinius, vienas iš jų – toliau skleisti „agresyvaus NATO“ etiketę rusijos viduje, kas net ir pas juos yra jau labai seniai valkiojama žinutė, antrasis – skleisti baimę NATO šalių, tarp jų ir Lietuvos, gyventojų tarpe, kad šalis yra palengva įtraukiama į karą. Kitaip tariant, vyksta rusijai įprasti bauginimo veiksmai, tik karts nuo karto keičiasi žinutės, per kurias bandoma užsitikrinti norimą poveikį. O tas poveikis, kaip ir anksčiau, yra baimės padiktuotų sprendimų priėmimas kasdieniniame gyvenime, o šalies mastu – mažėjanti mūsų visų parama kovojančiai Ukrainai.
Tokie informaciniai išpuoliai yra palyginti pigus ir vienas iš nedaugelio prieinamų veiksmų šaliai agresorei. Jų tikriausiai bus ir daugiau, ir įvairesnių, bus išnaudojami ir kokie nors fiziniai incidentai, tačiau visus vienys tas pats aukščiau paminėtas tikslas. Bėda (jiems, ne mums) yra ta, kad Lietuvoje mes jau kuris laikas visai neblogai atpažįstame propagandą, tai tik kviečiame neužmiršti, kad, nepaisant visų pastangų visus aplink įbauginti, tikroji padėtis niekaip nepasikeitė ir ši šalis springsta įstrigusi savo pačios sukeltame kare, kur prikaustyti ir visi svarbiausi jos pajėgumai.
Mūsų kelias taip pat ir toliau lieka nepakitęs – atpažinti šią veiklą ir toliau gyventi savo normalų gyvenimą bei ruoštis gynybai, kas gyvenant šalia rusijos yra normalaus gyvenimo dalis“, – rašoma įraše.
Lietuva neigia pranešimus apie tariamą droną Kaliningrade: tą mes galime pasakyti su 100 proc. garantija
Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad savaitgalį Rusijos informacinėje erdvėje pasirodę pranešimai apie Kaliningrado srityje paskelbtą oro pavojų ir neva iš Lietuvos pusės atskridusį droną yra nepagrįsti. Anot jo, Kremliaus bandymai išprovokuoti Lietuvos reakciją nepavyko. Lietuvos kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro teigimu, dabar svarbu patiems neeskaluoti šios situacijos.
„Aš galiu pasakyti, kas tikrai neįvyko: tai neįvyko drono skrydis, (…) nei vienas, nei kitoms valstybėms priklausančių dronų skrydis – iš Lietuvos Respublikos teritorijos. Tą mes galime pasakyti absoliučiai su 100 proc. garantija“, – žurnalistams sakė G. Nausėda.
Prezidentas, be kita ko, pabrėžė, kad Kremlius kaskart bando pasinaudoti galimybėmis eskaluoti situaciją bei „sukelti kažkokias propagandines bangas“. Anot G. Nausėdos, šį kartą to padaryti nepavyko.
„Nebuvo jokios oficialios reakcijos. Taip kad veikiausiai tai yra absoliučiai lygioje vietoje atsiradęs burbulas, kurį buvo po to mėginta tiesiog užgesinti“, – teigė šalies vadovas.
Šalies vadovas pabrėžė, kad Lietuva ir toliau laikosi pozicijos nesuteikti savo teritorijos jokioms atakoms prieš kaimynines valstybes.
Kaunas: nesėkminga psichologinė operacija
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, kaip ir anksčiau, teigė, kad minėti pranešimai apie grėsmę Kaliningrade buvo prieš Lietuvą nukreipta psichologinė operacija neturint oficialių įrodymų.
„Kaliningradas yra, mano vertinimu, psichologinė operacija, informacinė operacija, nes mes neturime jokių patvirtinimų dėl kažkokių infrastruktūros pažeidimų. Kaliningrade neturime jokių oficialių patvirtinimų dėl kažkokių sugadinimų, dėl dronų kritimų“, – žurnalistams kalbėjo R. Kaunas.
„Mes tiktai turime faktą, kad buvo pajungtos sirenos, kad Rusija šaudė į jūros pusę į kažką. Realiai radarų duomenys nieko nefiksavo. Lietuva nebuvo pradžioje kaltinama niekuo – buvo kalbama, kad galimai kažkas galbūt skrido iš Lietuvos pusės, bet ne iš Lietuvos. Tai čia yra didžiulis skirtumas ir, panašu, (...) kad tai yra tiesiog psichologinė operacija iš siekių išprovokuoti mūsų reakciją“, – pabrėžė krašto apsaugos ministras.
Jo teigimu, jeigu mūsų reakcija būtų buvusi „perteklinė“, šie pranešimai, tikėtina, būtų virtę į „didžiulę dezinformacijos kampaniją“.
„Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) iš karto pateikė aiškią informaciją: kad jokių radarų duomenų nėra, jokios atakos nėra, jokių oficialių šaltinių irgi. (...) Tad, manau, klausimas yra labai aiškus: kad tai buvo tiesiog bandymas mus išprovokuoti. Nesėkmingas bandymas“, – kalbėjo R. Kaunas.
Vaikšnoras: svarbiausia nesivelti į turbulencijas iš Rytų
Savo ruožtu Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras neatmetė, kad tokiu būdu priešiškos valstybės bandė pasinaudoti svetimos vėliavos operacija tam, kad apkaltintų „vienas iš šalių, kurios remia Ukrainą“.
Nors kariuomenės vadas šią provokaciją taip pat įvardijo kaip nepavykusią, jis patarė ir patiems nesivelti bei neeskaluoti „turbulencijų, kurios kyla iš Rytų“.
„Svarbiausia dabar (…) mums patiems neįsivelti į tas, vadinkime, turbulencijas, kurios kyla iš Rytų, ir nepalaikyti, nepilti vandens ant to malūno. Priešingu atveju – mes arba kažkas taps suokalbininkas šito dalyko“, – kalbėjo R. Vaikšnoras.
Lietuva paneigė informaciją
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sekmadienį taip pat akcentavo, kad, nors kol kas nėra detalios informacijos apie šeštadienio nakties įvykius Kaliningrade, tiksliai žinoma, jog Lietuvos teritorija nebuvo naudojama prieš taikinius Rusijos teritorijoje.
ELTA primena, kad šeštadienio vakarą „Telegram“ kanalas ASTRA pranešė, kad Rusijos Kaliningrado srities Chrabrovo oro uoste laikinai sustabdyti orlaivių atvykimai ir išvykimai. Mobiliojo ryšio operatoriai taip pat išsiuntė abonentams pranešimus, įspėdami, kad dėl saugumo priežasčių mobiliojo interneto prieiga gali būti laikinai apribota.
Iš pradžių vietos valdžia pranešė apie iš Lietuvos pusės judantį „įtartiną objektą“. Tuo metu regione kaukė oro pavojaus sirenos.
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