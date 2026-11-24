Laidoje aktualijas komentavo Vytauto Didžiojo universiteto politologas, profesorius Lauras Bielinis.
Socialiniuose tinkluose buvo labai daug įvairių pranešimų apie situaciją Kaliningrade, dažnai gali paklaidinti. Kaip visuomenei atsirinkti?
L. Bielinis: Vieną vertus, daugelis tų, kurie dabar veikia informaciniame lauke, influenceriai, modernios informavimo sistemos, asmenys atstovaujantys jas, iš tikrųjų siekia labai paprasto dalyko – jiems svarbu, kad jie būtų žiūrimi, kad daugėtų dėmesys konkrečiai jų skelbiamam turiniui ir dėl tos priežasties jie bando užaštrinti tą problemą.
Patikimumas pasistumia į antrą planą. Pirmoje eilėje jiems iš tikrųjų yra emocinis vaizdelis. Tai yra ne faktas, o vaizdinys, kuris generuotų ir sutelktų žmonių emocijas savo įspūdingumu. Dėl tos priežasties, aš manau, daugelis tų visų informaciniame lauke sklindančių pranešimų – jie būtent tokie yra.
Mes jų negalime vertinti, kaip informacinių pranešimų, bet jie yra šalia. Jie mus informuoja emociškai ir mes, aišku, užsivedame. Natūralu, kad mes turime ieškoti objektyvios ir patikimos informacijos, ir laukti, ką pasakys atsakingos institucijos, bet žmogus, paprastas žmogus, nori čia ir dabar turėti kažkokią išvadą sau. Tą išvadą pirmoje eilėje jis padaro emociškai.
Tai yra, jeigu mane išgąsdino, jeigu man padarė įspūdį, jeigu mane nuramino, jeigu man, vienaip ar kitaip, tai tampa ašimi šios dienos emocijų – tai yra ta informacija, kuri man yra svarbi. Jeigu ji man svarbi, reiškia ji jau faktas. Ji jau man yra. Realybė kažkur tai kitur. Yra vidinis pasaulis žmogaus, kuriame jis gyvena.
Žiniasklaidai tai didžioji problema – padaryti, parodyti tą ribą, atskirti save nuo šito emocinio lauko ir pademonstruoti save, kaip faktinės medžiagos teikėją, patvirtintos ir objektyvios.
Pereikime prie rinkimų – liberalė Mėta Paulauskė laimėjo Seimo rinkimus Nalšios šiaurinėje apygardoje. Kokias matytumėte šiuose rinkimuose pasekmes, signalus? „Valstietis“ įveiktas liberalės, ar tai reiškia, kad suveiks švytuoklė po poros metų?
L. Bielinis: Švytuoklė greičiausiai suveiks. Nežinau, ar šiuos rinkimus Nalšios apygardoje galima įvardinti, kaip švytuoklės pradžią, bet manyčiau, kad švytuoklė suveiks, nes didžioji dalis visuomenės savotiškai nusivilia valdančiaisiais. Tas nusivylimas, aišku, savaime juos iš karto suaktyvins žiūrėti į dešinę labiau, negu kad buvo anoje kadencijoje.
Kaip bus, matysime. Šiuo atveju, šitie konkretūs rinkimai, kur laimėjo liberalė, rodo keletą, mano galva, svarbių dalykų. Vienas yra aktyvumas. Mes matome, kad rinkėjų aktyvumas yra labai žemas, o tai reiškia, kad didžioji dalis, nesvarbu, ką jie palaikytų, ar dešinė, ar kairę, ar „valstiečius“, ar liberalus, iš tikrųjų yra labai pasyvus. Abejingi. Abidvi rinkiminės pusės, tiksliau ne tik dvi, dar ir daugiau, visi kandidatai iš esmės nesugebėjo suaktyvinti savo rinkėjų. Nesugebėjo įrodyti jiems, kad reikia dalyvauti rinkimuose.
Tas pasyvumas mane labiausiai jaudina. Jeigu mes tokį pasyvumą matysime ir toliau, mes iš tikrųjų turėsime pasekmę, kada galės laimėti rinkimus, didesnė tikimybė, atsitiktinis politikas. Populistas, gebantis stipriau paveikti rinkėjo emocijas. Pavyzdys, galbūt reikėtų pasižiūrėti į Donaldą Trumpą, kuris kaip tik tai ir padarė su Amerikos rinkėjais. Tai yra privertė juos iš tikrųjų emociškai patikėti juo ir balsuojant nugalėti ne tik demokratus, bet ir, iš esmės, nugalėti visą politinę sistemą.
Aišku, savaime tai nėra populizmo raiška, ypač šituose rinkimuose Nalšios apygardoje, bet vis dėlto, tas pasyvumas iššauks vienokį ar kitokį populistinių jėgų aktyvumą. Bandant pakelti tuos, kurie abejingi tiek kairei, tiek dešinei.
Vienas iš siužetų, kuris nacionaline prasme kaitina smegenis – mokytojų protestas. Kaip jums atrodo, ar protestuojantiems pavyks išspausti iš valdžios didesnius atlyginimus?
L. Bielinis: Aš manau, kad derybos vyksta ir greičiausiai kažkiek nuolaidų bus padaryta. Mano galva, toks protesto reikalavimas, susietas tik su pinigais, su algų pakėlimu, mano galva yra ydingas.
Mes turime pažvelgti į visą švietimo sistemą švietimo sistemą šiek tiek plačiau. Švietimo sistema tai nėra pinigų paskirstymas. Gerai paskirsčius pinigus mes neturėsime kokybiško rezultato, mes turėsime tiesiog gerai uždirbančius mokytojus. Pasižiūrėkime kaip biurokratizuota yra ši sistema, kiek daug mokytojas turi atlikti papildomų veiksmų, be to, kad jo užduotis yra labai paprasta. Jo užduotis yra mokyti mokinius, ugdyti piliečius. Jis, be viso kito, turi labai daug papildomų pareigų, papildomų įsipareigojimų ir reikalavimų iš tos biurokratinės sistemos ir ta atima iš jo be galo daug laiko ir nervų.
Mokytojas iš esmės pavirsta į kažkokį tai atsitiktinai veikianti pedagogą, dirbantį su mokiniais, kuris didžiąją savo laiko dalį skiria visai kam kitam. Ataskaitoms, kažkokių anketų užpildymui, dar kažkam. Visa tai paverčia mokytoją ne mokytoja iš didžiosios raidės, o paverčia klerku.
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