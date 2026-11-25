„Naujasis kibernetinis poligonas sustiprins visos valstybės atsparumą ir mūsų pasirengimą atremti grėsmes, nukreiptas į kritinę infrastruktūrą ir pagrindines šalies sistemas. Į Kauną pritrauktos 10 mln. JAV dolerių investicijos iš Jungtinių Valstijų dar kartą patvirtina glaudų transatlantinį bendradarbiavimą“, – sako ministras Robertas Kaunas.
Projektas finansuotas JAV Kovos su Rusijos įtaka fondo (angl. Counter Russian Influence Fund, CRIF) lėšomis.
Kauno Nacionalinio kibernetinio saugumo centro (NKSC) patalpose įrengta kibernetinių pratybų „OT Cyber Range“ klasė papildo jau esamus kibernetinių pratybų pajėgumus. Nuo 2022 metų Kaune veikia NKSC virtualus kibernetinių pratybų poligonas „Cyber Range“.
„Naujasis NKSC pajėgumas leis saugioje, realias sąlygas imituojančioje aplinkoje testuoti OT sistemų atsparumą, modeliuoti kibernetines atakas ir tobulinti reagavimo į incidentus įgūdžius. Tai svarbus žingsnis stiprinant Lietuvos pasirengimą atremti kibernetines grėsmes kritinei infrastruktūrai“, – sako centro direktorius Antanas Aleknavičius.
Kibernetinių pratybų poligone „OT Cyber Range“ sukurta pramonines, energetikos, transporto ir kitų kritinių sektorių sistemas simuliuojanti aplinka.
Tokios sistemos naudojamos gamyklose, elektros ir šilumos gamybos, vandens tiekimo ir nuotekų valymo įmonėse, naftos, dujų ir chemijos pramonėje bei transporto ir logistikos infrastruktūroje. Poligono aplinkoje kibernetinio saugumo specialistai gali saugiai treniruotis aptikti įtartiną kenkėjišką veiklą, priimti sprendimus dėl reikiamų veiksmų ir pasitikrinti incidentų valdymo gebėjimus, nepažeidžiant savo organizacijoje veikiančios infrastruktūros.
Pratybų klasė su specialia įranga gali būti naudojama ne vien pratyboms ar mokymams, bet ir kaip laboratorija, kurioje galima eksperimentuoti su įvairiais sprendimais ar atlikti kibernetinio saugumo tyrimus.
Šiuo metu klasėje įrengtos 24 darbo vietos.
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