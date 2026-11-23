Parodos metu žmonės turėjo galimybę ne tik apžiūrėti, bet ir įlipti ar prisiliesti prie technikos.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Jaunajam Leonardui Lietuvos kariuomenės karys aprodė, kaip veikia kariuomenės FPV dronas.
„Aš užsidėjęs tuos akinius mačiau visus čia žmones, Katedrą, savo mamą, džipus, kareivius ir visus“, – sakė parodos lankytojas Leonardas.
Lietuvos kariuomenei – 108 metai
Kariuomenės dienos proga sostinėje, Katedros aikštėje, vyko Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų technikos paroda. O Adomas šia technika domisi, nes pats užaugęs planuoja tarnauti kariuomenėje ir prireikus ginti šalį.
„Aš domiuosi aviacija. Tai aš gal kada, kai man bus kokie 28 metai, aš norėčiau už Lietuvos kariuomenės oro gynybą... Kažkada“, – pasakojo parodos lankytojas Adomas.
Karinė technika pritraukia būrį smalsuolių, čia pasižvalgyti stabteli ne tik vilniečiai, bet ir turistai.
„Mes turime panašius minėjimus ir Graikijoje. Tai svarbu. – Tai labai gražus miestas. – Ir malonūs žmonės. – Malonūs žmonės“, – minėjo turistai.
Ir vidurdienį prasidėjo iškilminga Lietuvos kariuomenės 108-ųjų metinių minėjimo ceremonija. Aidėjo salvės.
Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų karių rikiuotes sveikino respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Savo sveikinimo kalbą šalies prezidentas pradėjo prisimindamas nelengvą pradžią ir nueitą kelią.
„Prieš 108-erius metus jauna Lietuvos valstybė pradėjo kurti savo ginkluotąsias pajėgas, Lietuvos kariuomenę. Pirmaisiais mėnesiais stigo lėšų, karininkų, ginklų, maisto ir amunicijos“, – kalbėjo prezidentas Gitanas Nausėda.
Skambant Lietuvos valstybės himnui buvo iškelta Lietuvos valstybės vėliava. Taip pat į dangų kilo Lietuvos kariuomenės, Sausumos pajėgų, Karinių oro pajėgų, Karinių jūrų pajėgų ir Specialiųjų operacijų pajėgų vėliavos. Sveikinimą Lietuvos kariuomenei siuntė Italijos sąjungininkai: virš galvų praskriejo NATO oro policijos misiją vykdantys Italijos karinių oro pajėgų naikintuvai. Jiems iš paskos praskriejo ir du naujai įsigyti Lietuvos kariuomenės sraigtasparniai – „Blackhawk“.
Kariuomenės vadas kirto dėl vėluojančios technikos
Vėliau prezidentas prabilo angliškai ir vokiškai – kreipėsi į sąjungininkų brigadas. Sveikino ir dėkojo Jungtinių Valstijų kariams sąjungininkams, kurie atvyko tarnauti į Lietuvą, taip pat čia jau įsikūrusius Vokietijos brigados karius. Nuoširdžią ir jautrią kalbą kariams skyrė ir kariuomenės vadas.
„Kariai, dėkoju už jūsų tarnybą, ryžtą ir atsidavimą. Dėkoju mūsų šeimoms ir artimiesiems už supratimą ir palaikymą. Visiems, kurie kartu su mumis prisiima tarnybos naštą. Mūsų jėga – vienybėje“, – sakė kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.
Kariuomenės vadas prabilo ir apie problemas – pabrėžė, kad kol kariuomenė yra pilnai pasirengusi, trūkstama technika vėluoja. Vadas teigia, kad ginkluotės įsigijimo ir sprendimų priėmimo procesai galėtų vykti sparčiau.
„Dažnai bandoma irgi tą smalą maišyti ir tokią dezinformaciją skleisti, kad kariuomenė kažko nenupirko, kariuomenė kažko neįsigijo. Ne mes perkame. Mes teikiame reikalavimus“, – tikino R. Vaikšnoras.
Kariuomenės dienos minėjimo renginį galiausiai vainikavo iškilminga eisena, kuri iš Katedros aikštės patraukė Nepriklausomybės aikštės link.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.