Šiuo įrašu vyras sutiko pasidalinti ir su portalo tv3.lt skaitytojais.
Pasidalijo kadrais
L. Suodaitis pasveikino visus karius ir Tėvynės gynybai neabejingus žmones.
Įraše jis pabrėžė, kad ši diena yra puiki proga prisiminti bei pagerbti Lietuvos laisvės kovotojus ir pasidžiaugti šiandienine laisve.
„Garbė būti jos dalimi. Prieš beveik 2 metus priimtas sprendimas yra vienas svarbiausių sprendimų gyvenime“, – savo įraše atviravo verslininkas.
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Kartu su sveikinimo žodžiais L. Suodaitis paviešino nuotraukų bei vaizdo kadrų galeriją, kurioje užfiksuoti tarnybos akimirkų momentai: pratybos miškuose su karine uniforma bei maskuote, akimirkos su ginklo broliais bei iškilmingos rikiuotės akimirkos.
Ypatingo dėmesio sulaukė kadrai, kuriuose užfiksuotas ir jo sūnus, papuoštas karine kepure ir kartu su tėčiu atiduodantis pagarbą.
Kariuomenės dienos renginiai prasidėjo penktadienį. Panašūs minėjimai, pamaldos, karių eisenos bei karinės technikos parodos vyko ir kituose šalies miestuose.
Lietuvos kariuomenės diena minima lapkričio 23-ąją. Šią dieną 1918 metais tuometinis ministras pirmininkas Augustinas Voldemaras pasirašė įsakymą, kuriuo pradėta kurti šalies kariuomenė.
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