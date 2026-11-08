Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Žymi dietistė per mėnesį maistui išleisdavo ir 3000 eurų: „Daug to maisto sugesdavo, tekdavo išmesti“

2026-11-08 10:45 / šaltinis: TV3 laida „KK2 savaitė“ / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „KK2 savaitė“ / aut.
2026-11-08 10:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vieni valgo tam, kad išgyventų, o kiti maistą laiko bene didžiausiu gyvenimo malonumu. TV3 televizijos laidoje „KK2 savaitė“ virė arši diskusija, kas yra geriau – tradicinė ar gurmaniška virtuvė. O kaip atrodo žinomų žmonių pirkinių krepšelis? Kiek jie tam išleidžia ir kokie patiekalai garuoja ant jų stalo? Nuo tūkstantinių maistui išleidžiamų sumų iki ypatingų įnorių – nustebintas liks ne vienas.

Vieni valgo tam, kad išgyventų, o kiti maistą laiko bene didžiausiu gyvenimo malonumu. TV3 televizijos laidoje „KK2 savaitė“ virė arši diskusija, kas yra geriau – tradicinė ar gurmaniška virtuvė. O kaip atrodo žinomų žmonių pirkinių krepšelis? Kiek jie tam išleidžia ir kokie patiekalai garuoja ant jų stalo? Nuo tūkstantinių maistui išleidžiamų sumų iki ypatingų įnorių – nustebintas liks ne vienas.

REKLAMA
5

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laidos vedėjo Mindaugo Stasiulio pusėje už tradiciniam gomuriui įprastą maistą pasisakė dainininkai Violeta ir Vilius Tarasovai bei pedagogas Arūnas Narauskas. Kitoje pusėje susirinko gurmanai. Šiai pusei atstovavo verslininkas Laurynas Suodaitis, virtuvės šefas ir išskirtinių patiekalų restoranų įkūrėjas Deivydas Praspaliauskas bei dietistė Indrė Trusovė.

REKLAMA
REKLAMA

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laida „KK2 savaitė“

Keitė mitybą, kad būtų sveikesnė

I. Trusovė pradėjo sveikai maitintis, kai suprato, kad jos svoris jai trukdo gyventi aktyvų gyvenimą.

REKLAMA

„Buvo daug sveikatos problemų. Neturėjau energijos, nuolat sutrikimai su žarnynu. Tada pradėjau ieškoti gero jausmo – galėjimo bėgioti, eiti, būti. Man buvo tik 23 metai ir lipant į 5 aukštą pusiaukelėje reikėjo sustoti pakvėpuoti“, – pasakojo Indrė.

Laidoje ji akcentavo, kad sveikas gyvenimo būdas nereiškia visiško nesveiko maisto atsisakymo.

„Esmė yra balansas ir kokybiško produkto pasirinkimas. Maistas neturi būti skirtas „ėsti“, jis turi būti pavalgyti. Svarbu, iš kur atkeliavo maistas ant tavo stalo. Gerai karka ir cepelinas, kai tai yra kartais. Ne kasdien. Aš pati mėgstu tradicinį kugelį – riebų, su daug grietinės ir šoninės“, – pasakojo dietistė.

REKLAMA
REKLAMA

Kokybiškas maistas – nebūtinai brangus

Indrė neslėpė – drabužiams pinigų ji kartais pagaili, o štai kokybiškam maistui – niekuomet.

„Yra buvę juokingų situacijų. Kai su draugėmis buvome Italijoje, aš gal 20 minučių stovėjau prie vienos suknelės, kurios kaina siekė 15–20 eurų. O kai pamačiau prieskonių parduotuvę, joje per 3 minutes išleidau gal 300 eurų“, – pripažino Indrė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Verslininkas L. Suodaitis pastebėjo, kad Lietuvoje net ir pats pigiausias maistas vis tiek gali būti maistingas.

„Kaip gerai mes Lietuvoje gyvename. Jei tai yra pigiausias produktas, pigiausia dešra, ji vis tiek yra pagaminta pagal aukštus reikalavimus ir joje vis tiek turi būti mėsos. O jei Amerikoje neturi pinigų ir perki pigiausią maistą, ten nėra jokių naudingų medžiagų“, – sakė L. Suodaitis.

REKLAMA

Maistui per mėnesį – 3000 eurų

Paklausta, kiek vidutiniškai išleidžia maistui, I. Trusovė prisiminė, kaip buvo nustebinta, kai vieną dieną pasitikrino savo banko sąskaitos išrašus.

„Maistui aš išleidžiu tikrai labai solidžią sumą. Prieš du metus kalbėjome apie maistą, kaip viskas brangsta. Nusprendžiau pažiūrėti banko programėlėje išlaidas, kiek kam išleidžiu.

REKLAMA

Pamačiau, kad per mėnesį grubiai išleidžiu apie 3 tūkst. eurų. Bet važiuodavau vieną kartą per savaitę į didelę parduotuvę, kur prisipirkdavau labai daug maisto. Daug to maisto po to sugesdavo, tekdavo išmesti. Tada su vyru perskaičiavome, kad gal ne visko mums reikia. Šiandien jau yra visai kitaip“, – sakė dietistė.

Daugiau smagių pokalbių išgirskite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „KK2 savaitė“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 20.00 val. per TV3 televiziją ir tv.3.lt!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų