Žymi dietistė per mėnesį maistui išleisdavo ir 3000 eurų: „Daug to maisto sugesdavo, tekdavo išmesti“

Laidos vedėjo Mindaugo Stasiulio pusėje už tradiciniam gomuriui įprastą maistą pasisakė dainininkai Violeta ir Vilius Tarasovai bei pedagogas Arūnas Narauskas. Kitoje pusėje susirinko gurmanai. Šiai pusei atstovavo verslininkas Laurynas Suodaitis, virtuvės šefas ir išskirtinių patiekalų restoranų įkūrėjas Deivydas Praspaliauskas bei dietistė Indrė Trusovė.
Keitė mitybą, kad būtų sveikesnė
I. Trusovė pradėjo sveikai maitintis, kai suprato, kad jos svoris jai trukdo gyventi aktyvų gyvenimą.
„Buvo daug sveikatos problemų. Neturėjau energijos, nuolat sutrikimai su žarnynu. Tada pradėjau ieškoti gero jausmo – galėjimo bėgioti, eiti, būti. Man buvo tik 23 metai ir lipant į 5 aukštą pusiaukelėje reikėjo sustoti pakvėpuoti“, – pasakojo Indrė.
Laidoje ji akcentavo, kad sveikas gyvenimo būdas nereiškia visiško nesveiko maisto atsisakymo.
„Esmė yra balansas ir kokybiško produkto pasirinkimas. Maistas neturi būti skirtas „ėsti“, jis turi būti pavalgyti. Svarbu, iš kur atkeliavo maistas ant tavo stalo. Gerai karka ir cepelinas, kai tai yra kartais. Ne kasdien. Aš pati mėgstu tradicinį kugelį – riebų, su daug grietinės ir šoninės“, – pasakojo dietistė.
Kokybiškas maistas – nebūtinai brangus
Indrė neslėpė – drabužiams pinigų ji kartais pagaili, o štai kokybiškam maistui – niekuomet.
„Yra buvę juokingų situacijų. Kai su draugėmis buvome Italijoje, aš gal 20 minučių stovėjau prie vienos suknelės, kurios kaina siekė 15–20 eurų. O kai pamačiau prieskonių parduotuvę, joje per 3 minutes išleidau gal 300 eurų“, – pripažino Indrė.
Verslininkas L. Suodaitis pastebėjo, kad Lietuvoje net ir pats pigiausias maistas vis tiek gali būti maistingas.
„Kaip gerai mes Lietuvoje gyvename. Jei tai yra pigiausias produktas, pigiausia dešra, ji vis tiek yra pagaminta pagal aukštus reikalavimus ir joje vis tiek turi būti mėsos. O jei Amerikoje neturi pinigų ir perki pigiausią maistą, ten nėra jokių naudingų medžiagų“, – sakė L. Suodaitis.
Maistui per mėnesį – 3000 eurų
Paklausta, kiek vidutiniškai išleidžia maistui, I. Trusovė prisiminė, kaip buvo nustebinta, kai vieną dieną pasitikrino savo banko sąskaitos išrašus.
„Maistui aš išleidžiu tikrai labai solidžią sumą. Prieš du metus kalbėjome apie maistą, kaip viskas brangsta. Nusprendžiau pažiūrėti banko programėlėje išlaidas, kiek kam išleidžiu.
Pamačiau, kad per mėnesį grubiai išleidžiu apie 3 tūkst. eurų. Bet važiuodavau vieną kartą per savaitę į didelę parduotuvę, kur prisipirkdavau labai daug maisto. Daug to maisto po to sugesdavo, tekdavo išmesti. Tada su vyru perskaičiavome, kad gal ne visko mums reikia. Šiandien jau yra visai kitaip“, – sakė dietistė.
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