Oksana Pikul prisiminė, kaip po užsitęsusio vakarėlio Jasaitis grįžo atsiprašyti: „Aš tik tuomet supratau...“

Laidos metu nuomonės formuotoja, visažistė Oksana Pikul prisiminė praeities santykių kuriozus bei santuokos su krepšininku Simu Jasaičiu užkulisius.
Diskusijai pakrypus apie vyrų ir moterų elgesį bei nesutarimus santuokoje, O. Pikul pasidalijo neįtikėtina istorija iš laikų, kai dar gyveno kartu su buvusiu vyru S. Jasaičiu. Atlikėja atskleidė situaciją, kai krepšininkas po linksmybių grįžo namo vedamas kaltės jausmo, tačiau jo paruošta staigmena atsisuko prieš jį patį.
Vyro trūkumo namuose net nepajuto
Atlikėja neslėpė, kad pats S. Jasaitis po užsitęsusio vakarėlio puikiai suprato savo poelgį, todėl pradėjo atgailauti.
„Puolė atsiprašinėti jis: „Nu, užbaliavojau, palūžau“, – pasakojo Oksana.
Tačiau didžiausia staigmena pačiam krepšininkui tapo O. Pikul reakcija. Kol vyras bandė atsiprašinėti ir nešė gėles už pradingimą, Oksana prisipažino net nesuvokusi, kad sutuoktinio apskritai nebuvo namuose.
„Ir aš tik tuomet supratau, kad net nepastebėjau, jog jo nebuvo“, – juokdamasi laidoje atviravo O. Pikul.
Laidos ištrauka – straipsnio pradžioje.
Laida „KK2 savaitė“ – trečiadieniais 20.00 val. per TV3!
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.