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TV3 naujienos > Lietuvos įžymybės

Oksana Pikul prisiminė, kaip po užsitęsusio vakarėlio Jasaitis grįžo atsiprašyti: „Aš tik tuomet supratau...“

2026-10-03 10:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-03 10:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 televizijos laidos „KK2 savaitė“ vedėjai Keitė Arai ir Mindaugas Stasiulis bei studijoje susirinkę svečiai – aktorius Ramūnas Rudokas su žmona Justina, verslininkė Oksana Pikul, dainininkas Mantas Vygantas su mylimąja Milda May bei renginių vedėja Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė – diskutavo itin aktualia tema: kas geriau poroje – vyresnis vyras ar vyresnė moteris? 

TV3 televizijos laidos „KK2 savaitė“ vedėjai Keitė Arai ir Mindaugas Stasiulis bei studijoje susirinkę svečiai – aktorius Ramūnas Rudokas su žmona Justina, verslininkė Oksana Pikul, dainininkas Mantas Vygantas su mylimąja Milda May bei renginių vedėja Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė – diskutavo itin aktualia tema: kas geriau poroje – vyresnis vyras ar vyresnė moteris? 

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Laidos metu nuomonės formuotoja, visažistė Oksana Pikul prisiminė praeities santykių kuriozus bei santuokos su krepšininku Simu Jasaičiu užkulisius.

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Diskusijai pakrypus apie vyrų ir moterų elgesį bei nesutarimus santuokoje, O. Pikul pasidalijo neįtikėtina istorija iš laikų, kai dar gyveno kartu su buvusiu vyru S. Jasaičiu. Atlikėja atskleidė situaciją, kai krepšininkas po linksmybių grįžo namo vedamas kaltės jausmo, tačiau jo paruošta staigmena atsisuko prieš jį patį.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ – Oksana Pikul

Vyro trūkumo namuose net nepajuto

Atlikėja neslėpė, kad pats S. Jasaitis po užsitęsusio vakarėlio puikiai suprato savo poelgį, todėl pradėjo atgailauti.

„Puolė atsiprašinėti jis: „Nu, užbaliavojau, palūžau“, – pasakojo Oksana.

Tačiau didžiausia staigmena pačiam krepšininkui tapo O. Pikul reakcija. Kol vyras bandė atsiprašinėti ir nešė gėles už pradingimą, Oksana prisipažino net nesuvokusi, kad sutuoktinio apskritai nebuvo namuose.

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„Ir aš tik tuomet supratau, kad net nepastebėjau, jog jo nebuvo“, – juokdamasi laidoje atviravo O. Pikul.

Laidos ištrauka – straipsnio pradžioje.

Laida „KK2 savaitė“ – trečiadieniais 20.00 val. per TV3!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.

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Vytas
Vytas
2026-10-03 10:43
Ka ten matysi,jei pati nakvojai kitoj lovoj
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o kam įdomu
o kam įdomu
2026-10-03 11:01
apie jūsų vakarėlius,atsiprašymus,tik jums patiems,tai yra TAU, neversk kentėti vaikui,per tave iš jo juoksis visi ,nemanyk,ka dprivačiose kitaip būna...
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šaunuolis Simas,kad pabėgo
šaunuolis Simas,kad pabėgo
2026-10-03 11:03
pakeisk rožes,būna mėlynų,juodų net, tos pačios šlykščios jau ...
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