Oksana Pikul pakerėjo gerbėjus: iš atostogų – karšti kadrai su bikiniu

Savo socialinių tinklų paskyrose O. Pikul pasidalijo nuotraukų karusele iš atostogų užsienyje.
Pikul dalijasi karštais kadrais
Kadruose ji matoma prie žydro baseino, vilkinti bikinį.
Vienoje nuotraukoje Oksana atsukusi nugarą į objektyvą mėgaujasi akimirka prie vandens, kitoje – pozuoja baseine, rankoje laikydama taurę.
Nors atostogų krypties moteris kol kas neatskleidė, tačiau vaizdai alsuoja atostogų nuotaika – aplink žaliuoja palmės, matyti saulėtas dangus.
Po įrašu netrūko dėmesio, gerbėjai Oksanai siuntė širdelių, ugnelių ir susižavėjimo emocijas.
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