Netikėtas sutapimas teisme: dvi garsios Lietuvos šeimos bylos – tą pačią dieną

Kaip skelbia portalas Alfa.lt, ketvirtadienį Vilniaus miesto apylinkės teisme susiklostė keista situacija.
Teisme – netikėtas sutapimas
Tą pačią dieną buvo nagrinėjamas ir S. ginčas su buvusia žmona O. Pikul, ir S. Jasaičio sesers, A. Jasaitytės-Čeburiak bei R. Čeburiako skyrybų byla.
Aistės ir Romano santykiai nutrūko po 17 metų santuokoje.
Pora aukso žiedus sumainė 2009 metų rugpjūčio 15 dieną – santuokos saitais jie susijungė pagoniškose vestuvėse.
Tuo metu Vilniaus miesto apylinkės teisme taip pat buvo vėl atversta O. Pikul ir jos buvusio vyro S. Jasaičio byla, kurioje nagrinėjamas klausimas dėl jųdviejų sūnaus Dominyko išlaikymo.
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