Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Netikėtas sutapimas teisme: dvi garsios Lietuvos šeimos bylos – tą pačią dieną

2026-09-20 09:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-20 09:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ketvirtadienį teisme atsidūrė dvi tos pačios šeimos istorijos, susijusios su asmeniniais santykiais. Viena jų – krepšininko Simo Jasaičio ir verslininkės, atlikėjos Oksanos Pikul ginčas, nagrinėtas teisme. Tuo metu paaiškėjo ir apie S. Jasaičio sesers Aistės Jasaitytės-Čeburiak bei šokėjo Romano Čeburiako skyrybų prašymą.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (7)

Ketvirtadienį teisme atsidūrė dvi tos pačios šeimos istorijos, susijusios su asmeniniais santykiais. Viena jų – krepšininko Simo Jasaičio ir verslininkės, atlikėjos Oksanos Pikul ginčas, nagrinėtas teisme. Tuo metu paaiškėjo ir apie S. Jasaičio sesers Aistės Jasaitytės-Čeburiak bei šokėjo Romano Čeburiako skyrybų prašymą.

REKLAMA
0

Kaip skelbia portalas Alfa.lt, ketvirtadienį Vilniaus miesto apylinkės teisme susiklostė keista situacija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aistė Jasaitytė-Čeburiak ir Romanas Čeburiakas

Teisme – netikėtas sutapimas

Tą pačią dieną buvo nagrinėjamas ir S. ginčas su buvusia žmona O. Pikul, ir S. Jasaičio sesers, A. Jasaitytės-Čeburiak bei R. Čeburiako skyrybų byla. 

REKLAMA
REKLAMA

Aistės ir Romano santykiai nutrūko po 17 metų santuokoje. 

Pora aukso žiedus sumainė 2009 metų rugpjūčio 15 dieną – santuokos saitais jie susijungė pagoniškose vestuvėse.

Tuo metu Vilniaus miesto apylinkės teisme taip pat buvo vėl atversta O. Pikul ir jos buvusio vyro S. Jasaičio byla, kurioje nagrinėjamas klausimas dėl jųdviejų sūnaus Dominyko išlaikymo.

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų