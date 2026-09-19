Simo Jasaičio sesei skiriantis su vyru – aštri Oksanos Pikul reakcija

Žiniasklaidoje nuskambėjus žiniai apie skyrybas, O. Pikul socialiniuose tinkluose dalijosi straipsnių ištraukomis ir nevengė aštrių replikų.
Sureagavo Oksana Pikul
„Karma... Įdomu, ir sau pasiims tą, kur krapštė galvą nuo nervų, ar tą, kur davė skyryboms mano su Simu advokatą Bandžių. Patarėja. Va, ir pačiai pravers dabar jos šaunūs patarimai broliui ir duoti advokatai“, – rašė O. Pikul.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad jų santuoka truko net 17 metų.
Pora aukso žiedus sumainė 2009 metų rugpjūčio 15 dieną – santuokos saitais jie susijungė pagoniškose vestuvėse.
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