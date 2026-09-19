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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Simo Jasaičio sesei skiriantis su vyru – aštri Oksanos Pikul reakcija

2026-09-19 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-19 14:55
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Šią savaitę paaiškėjo, kad išsiskyrė buvusi manekenė, krepšininko Simo Jasaičio sesė Aistė Jasaitytė-Čeburiak ir jos vyras, šokėjas Romanas Čeburiakas. Į šią žinią sureagavo ir verslininkė, atlikėja Oksana Pikul. 

Šią savaitę paaiškėjo, kad išsiskyrė buvusi manekenė, krepšininko Simo Jasaičio sesė Aistė Jasaitytė-Čeburiak ir jos vyras, šokėjas Romanas Čeburiakas. Į šią žinią sureagavo ir verslininkė, atlikėja Oksana Pikul. 

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Žiniasklaidoje nuskambėjus žiniai apie skyrybas, O. Pikul socialiniuose tinkluose dalijosi straipsnių ištraukomis ir nevengė aštrių replikų.

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FOTOGALERIJA. Aistė Jasaitytė-Čeburiak ir Romanas Čeburiakas

Sureagavo Oksana Pikul

„Karma... Įdomu, ir sau pasiims tą, kur krapštė galvą nuo nervų, ar tą, kur davė skyryboms mano su Simu advokatą Bandžių. Patarėja.  Va, ir pačiai pravers dabar jos šaunūs patarimai broliui ir duoti advokatai“, – rašė O. Pikul. 

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad jų santuoka truko net 17 metų.

Pora aukso žiedus sumainė 2009 metų rugpjūčio 15 dieną – santuokos saitais jie susijungė pagoniškose vestuvėse.

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Xm
Xm
2026-09-19 15:15
Ar tv3 žurnalistai visai nupušę kodėl jie 17 metų įvardija kaip "net" kai tuokiantis yra prisiekiama visam gyvenimui, o 17 metų nėra net ketvirtadalis gyvenimo, tai kaip nesant net ketvirtadalio termino galima įvardinti "net"
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Lol
Lol
2026-09-19 15:51
Straipsnį perskaitęs kažkodėl čebureku uzsinorejau
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pikulė
pikulė
2026-09-19 17:30
mėto karmas,aiškina kažką, tu neišgyvenai nei kiek išvis, mažumyte,tau išvis reiktų pamiršti Jasaičius,jų šeimą,esi išbraukta,viskas...
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