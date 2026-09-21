Oksana Pikul atsakė, ar dar kartą tekėtų: „Aš nematau...“

Laidos vedėja Renata Šakalytė-Jakovleva pasiteiravo Oksanos, ar ji ryžtųsi dar kartą tekėti.
Prakalbo apie vestuves
Išgirdusi klausimą, Oksana atsakė nedvejodama. „Žinoma. Aš nematau nieko blogo ir man labai fainas dalykas. Ir jeigu, tarkime, mano antra pusė man sakys: „O vat šita data lai būna mūsų data“, sakysiu, kad jokių problemų.
Aš nematau reikalo ir laiko nėra gyventi dešimt metų, kol vienas prie kito priprasime, suprasime, mes čia tinkame ar netinkame. Ir santuokoje gali suprasti.“
Renata taip pat pasiteiravo, galbūt O. Pikul jau susižadėjusi su mylimuoju.
„Ne, bet mes apie tai kalbamės. Čia normalu porose apie tai kalbėti, ar ne? Pajuokauti, pasvajoti, padėlioti vestuvių datą, pasijuokti apie vestuves“, – kalbėjo ji.
Taip pat išgirsite, kodėl Oksana ryžosi nutraukti santykius su gerokai jaunesniu kovotoju? Ar poros meilės istorija iš tiesų buvo tik reklaminis projektas? Kokį vaidmenį čia atliko naujas Oksanos mylimasis – paslaptingas verslininkas?
Pirmąsyk žinoma moteris apie jį papasakojo daugiau ir atskleidė, ar jau rengiasi vestuvėms. Taip pat išgirsite, ką Oksana darys su Dominyko įteiktu prabangiu sužadėtuvių žiedu – atsakymas tikrai nustebins. Galiausiai išvysite, kas nutinka, kai verslininkei užverda ukrainietiškas kraujas? „Aš tikrai negrasinu, bet įspėju“, – šypsodamasi sako Oksana.
Kokia tikroji Pikul ir Dirksčio skyrybų priežastis?
Valentino dieną driokstelėjo netikėta žinia, kad 42-ejų Oksana Pikul ir 24-erių UTMA kovotojas Dominykas Dirkstys užmezgė romantiškus santykius. Žiniasklaidą tuomet apskriejo nuotraukos iš itin atviros poros fotosesijos. Iškart po to visa Lietuva pradėjo spėlioti ir net lažintis, ar jų santykiai yra reklaminis projektas, ar visgi tikri jausmai. Oksana neslepia, kad fotosesijos idėją sugalvojo pati, tačiau nesitikėjo, kad viskas peraugs į rimtą draugystę.
„Aš galvojau, kad čia bus tik vienkartinis mūsų toks išėjimas, nes tuomet man tikrai nereikėjo santykių, juolab, kad gerbėjų visada turėjau. Tačiau tas viešas išėjimas, kilęs visų susidomėjimas patiko ir Dominykui, ir, neslėpsiu, man pačiai. O kai jis paprašė tęsti toliau viską ir nesakyti, kad čia projektas arba gal labiau tiktų – susitarimas, aš šiek tiek dvejodama pasakiau gerai“, – pasakoja Oksana.
Moteris tikina, kad vėliau užgimusių santykių negalima vadinti projektu, todėl jai skaudu ir pikta, kai po skyrybų kita pusė taip viešai išsireiškė. O kodėl Oksana nusprendė nutraukti sužadėtuves? Kokia tikroji skyrybų priežastis? Ar tam turėjo įtakos Dominyko užsimezgę santykiai su kita mergina, apie kurią Oksana sužinojo, o gal pačios širdį užvaldė nauji jausmai vyrui, kurį, pasirodo, pažįsta kone 20-imt metų?
„Galima sakyti, aš palikau dėl kito, bet nežinodama, ar su tuo kitu iš tikrųjų kažkas bus. Tiesiog, norėjau prieš save būti sąžininga ir išėjau. Labai teisingai padariau, o šitą žingsnį užskaitau ne šimtu, bet tūkstančiu", – sako viešnia.
Kas naujasis Pikul mylimasis?
Taigi kas tas paslaptingas verslininkas, negailintis nei dovanų, nei dėmesio mylimajai? Kokios jo savybės labiausiai žavi? Ir kodėl Oksana sako, kad šiuose santykiuose pirmąsyk jaučiasi kaip tikra moteris?
„Kaip bebūtų, man yra juk ne dvidešimt metų, branda ir visa kita, todėl reikia tokio pačio arba net stipresnio partnerio. Man sunku su silpnesniais, aš tiesiog negaliu. Išeinu iš visų santykių su tokiais partneriais. Iki šiol buvo visi silpnesni už mane – vienareikšmiškai. Gal negaliu sakyti, kad finansiškai, nes mano pirmas vyras Simas tikrai uždirbo, bet buvo kiti dalykai ir aš tiesiog nesijausdavau moterimi“, – atvirai sako verslininkė.
O kaip klostosi santykiai su sūnaus Dominyko tėčiu Simu Jasaičiu?
„Rytoj laukia teismas“, – prisipažino Oksana ir atskleidė, dėl ko vis nepavyksta susitarti su buvusiu vyru.
Ji neslepia apmaudo, kad vaiko gyvenime tėčio beveik nelikę, todėl tenka pačiai būti ir mama, ir tėvu. Oksana atvirai sako, kad sūnus yra jos stiprybė, svarbiausia meilė, dėl kurio pasiryžusi viskam. O ar norėtų daugiau vaikų, juolab, kad nekart yra užsiminusi apie svajonę turėti dukrytę? Oksanos atsakymas buvo netikėtas.
Visą pokalbį su Oksana Pikul žiūrėkite straipsnio pradžioje.
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