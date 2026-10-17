Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Išvydus pareigūnus prie durų taip sureaguotų ne kiekvienas – Seimo narė prisiminė kratą namuose: „Kai pamačiau, tai...“

2026-10-17 19:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-17 19:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Trečiadienio vakaro TV3 televizijos laidos „KK2 savaitė“ vedėjai Keitė Arai ir Mindaugas Stasiulis bei studijoje susirinkę svečiai – buvęs politikas Andrius Mazuronis, buvusi Seimo narė ir europarlamentarė Aušra Maldeikienė, žurnalistas, buvęs Seimo narys Bronislavas Matelis, Seimo nariai Laurynas Kasčiūnas, Lina Šukytė-Korsakė ir Modesta Petrauskaitė – susirinko išsiaiškinti, ar būti politikoje yra garbė, ar prakeiksmas.

Trečiadienio vakaro TV3 televizijos laidos „KK2 savaitė“ vedėjai Keitė Arai ir Mindaugas Stasiulis bei studijoje susirinkę svečiai – buvęs politikas Andrius Mazuronis, buvusi Seimo narė ir europarlamentarė Aušra Maldeikienė, žurnalistas, buvęs Seimo narys Bronislavas Matelis, Seimo nariai Laurynas Kasčiūnas, Lina Šukytė-Korsakė ir Modesta Petrauskaitė – susirinko išsiaiškinti, ar būti politikoje yra garbė, ar prakeiksmas.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laidos metu atvirai apie savo patirtį bei darbą Seime kalbėjusi Lina Šukytė-Korsakė neslėpė, kad patekus į politinį sūkurį tenka susidurti ir su ne pačiomis maloniausiomis situacijomis, o kartais net pareigūnų dėmesiu.

REKLAMA
REKLAMA

Susilaukė policijos dėmesio

Nemuno aušros“ narė L. Šukytė-Korsakė papasakojo apie incidentą, kai atliekant pareigas regionuose ji sulaukė netikėto skambučio iš pareigūnų ir įtarimų dėl neva renkamų duomenų.

REKLAMA

„Tiesiog paskutinis įvykis – skambina iš Vilniaus policijos ir sako: „Jūs buvote Varėnoje?“ Taip, buvau Varėnoje, buvau Varėnos ligoninėje, buvau Druskininkų ligoninėje... Todėl, kad važinėju, bet kartu buvau ir su gerbiamu Remigijumi Žemaitaičiu susitikime su gyventojais. Sako: „Jūs rinkote duomenis?“ Kokius duomenis? Sakau, nu palaukite, atvažiavau susitikti su žmonėmis, su gyventojais, ir kažkas paėmė, parašė, kad kažkokius tai duomenis renka“, – prisiminė ji.

REKLAMA
REKLAMA

Seimo narė neslėpė, kad netrukus situacija pakrypo dar rimtesne linkme – jos namuose pasirodė pareigūnai, norintys atlikti kratą. Tačiau pati politikė į viską pažvelgė stebėtinai ramiai.

„Matėte, ir kratos buvo. Nei aš mašinos nuomavausi, nei nuomavau. Suprantate, ateina ryte pas mane, kratą daro, ir tiesiog, kai pamačiau, tai nusišypsojau. Tik vyrui sakiau: nekreipk dėmesio, čia atėjo pas mane“, – atviravo L. Šukytė-Korsakė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Politikė pabrėžė, kad tokias reakcijas sukėlė jos viešinamos problemos regionų įstaigose.

„Turi suprasti, kur tu atėjai ir kad tu esi iš tikrųjų neparankus. Įvykiai Joniškyje, kai nuvažiavau į ligoninę – uždaryti skyriai, o grožio salonai įkurti, auditai padaryti. Tai įsivaizduokite, kai paviešini tokius dalykus, tai reikia suprasti, kad bus grįžtamasis ryšys“, – teigė L. Šukytė-Korsakė.

Laidos ištrauka – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

Laidą „KK2 savaitė“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 20.00 val. per TV3 televiziją ir tv.3.lt!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aušra Maldeikienė prabilo apie darbą Seime: „Toks beprotiško bukumo kiekis“ (tv3.lt koliažas)
Aušra Maldeikienė: „Taip tragiškai blogai Seime jaučiausi, kad galų gale susirgau vėžiu“ (29)
Aušra Maldeikienė
Šiam politikui Aušra Maldeikienė niekada nepaduos rankos: „Savo gyvenime šlykštesnio nemačiau“ (111)
Neatpažįstamai pasikeitęs Andrius Mazuronis išdavė svorio metimo paslaptį: „Kaip nukrito – apie 30 kg“ (tv3.lt koliažas)
Andrius Mazuronis pasakė, kas paskatino atsikratyti 30 kilogramų: „Teko imtis griežtų priemonių“ (7)

Radijas Internetu

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų