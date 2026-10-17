Išvydus pareigūnus prie durų taip sureaguotų ne kiekvienas – Seimo narė prisiminė kratą namuose: „Kai pamačiau, tai...“

Laidos metu atvirai apie savo patirtį bei darbą Seime kalbėjusi Lina Šukytė-Korsakė neslėpė, kad patekus į politinį sūkurį tenka susidurti ir su ne pačiomis maloniausiomis situacijomis, o kartais net pareigūnų dėmesiu.
Susilaukė policijos dėmesio
„Nemuno aušros“ narė L. Šukytė-Korsakė papasakojo apie incidentą, kai atliekant pareigas regionuose ji sulaukė netikėto skambučio iš pareigūnų ir įtarimų dėl neva renkamų duomenų.
„Tiesiog paskutinis įvykis – skambina iš Vilniaus policijos ir sako: „Jūs buvote Varėnoje?“ Taip, buvau Varėnoje, buvau Varėnos ligoninėje, buvau Druskininkų ligoninėje... Todėl, kad važinėju, bet kartu buvau ir su gerbiamu Remigijumi Žemaitaičiu susitikime su gyventojais. Sako: „Jūs rinkote duomenis?“ Kokius duomenis? Sakau, nu palaukite, atvažiavau susitikti su žmonėmis, su gyventojais, ir kažkas paėmė, parašė, kad kažkokius tai duomenis renka“, – prisiminė ji.
Seimo narė neslėpė, kad netrukus situacija pakrypo dar rimtesne linkme – jos namuose pasirodė pareigūnai, norintys atlikti kratą. Tačiau pati politikė į viską pažvelgė stebėtinai ramiai.
„Matėte, ir kratos buvo. Nei aš mašinos nuomavausi, nei nuomavau. Suprantate, ateina ryte pas mane, kratą daro, ir tiesiog, kai pamačiau, tai nusišypsojau. Tik vyrui sakiau: nekreipk dėmesio, čia atėjo pas mane“, – atviravo L. Šukytė-Korsakė.
Politikė pabrėžė, kad tokias reakcijas sukėlė jos viešinamos problemos regionų įstaigose.
„Turi suprasti, kur tu atėjai ir kad tu esi iš tikrųjų neparankus. Įvykiai Joniškyje, kai nuvažiavau į ligoninę – uždaryti skyriai, o grožio salonai įkurti, auditai padaryti. Tai įsivaizduokite, kai paviešini tokius dalykus, tai reikia suprasti, kad bus grįžtamasis ryšys“, – teigė L. Šukytė-Korsakė.
Laidos ištrauka – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.