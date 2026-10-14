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Ministras apie pabėgusį suimtąjį: nereikėtų atpirkimo ožio ieškoti eilinių pareigūnų veiksmuose

Papildyta 13.04 val.
2026-10-14 12:43 / šaltinis: ELTA
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2026-10-14 12:43
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Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad iš teismo pabėgusio ir vėliau sulaikyto marokiečio incidentas rodo, jog sistemoje kažkas neveikia. Dėl to, pasak jo, svarbu ne tik išsiaiškinti, kas už tai turėtų prisiimti atsakomybę, bet ir užkardyti galimybes tokiems atvejams ateityje. 

Martynas Katelynas. Julius Kalinskas / ELTA
GALERIJA (11)

Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad iš teismo pabėgusio ir vėliau sulaikyto marokiečio incidentas rodo, jog sistemoje kažkas neveikia. Dėl to, pasak jo, svarbu ne tik išsiaiškinti, kas už tai turėtų prisiimti atsakomybę, bet ir užkardyti galimybes tokiems atvejams ateityje. 

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„Informacija, kurią turiu, yra labai preliminari – nenorėčiau pagal ją atlikti vertinimų. Bet iš esmės pats principas, kuriuo vadovaučiausi, – tikrai nereikėtų atpirkimo ožio ieškoti eilinių pareigūnų veiksmuose“, – trečiadienį žurnalistams kalbėjo M. Katelynas. 

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„Akivaizdu, kad kažkas neveikia – išsiaiškinsime, kas, ir, svarbiausia yra ne tik surasti, kas už tai atsakingas, bet ir ištaisyti tas klaidas, kad jos nesikartotų“, – pabrėžė jis. 

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pabėgimo

M. Katelynas antradienio vakarą pranešė, jog dėl šio įvykio bus atliekamas išsamus vertinimas. Tyrimo metu, anot jo, bus siekiama išsiaiškinti daugiau detalių dėl pabėgusio asmens paieškos organizavimo bei vadovybės priimtų sprendimų. 

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Vilniaus vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja Eltai teigė, jog dėl vyrą saugojusių pareigūnų veiksmų nuspręsta pradėti tarnybinį patikrinimą. 

Taip pat Policijos departamentas pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso 241 straipsnio 2 dalį. Joje numatyta, kad tas, kas pabėgo, būdamas sulaikytas, pavartodamas smurtą prieš sargybą ar kitus asmenis arba padarydamas didelės turtinės žalos jo laikymo įstaigai, baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.

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Kaip skelbta, antradienį iš Vilniaus apylinkės teismo kiemo pabėgo vagyste kaltinamas Maroko pilietis Issamas Toubali.

Kaip Eltai teigė teismo atstovas Giedrius Janonis, jis kaltinamas šių metų gegužę pagrobęs svetimą turtą – pilietis įsibrovė į parduotuvę ir atrakino prekybos salėje esantį kasos aparatą iš kurio pagrobė 1,7 tūkst. eurų.

Policija informavo teismą, kad kaltinamasis pabėgo, kai buvo vedamas į konvojaus automobilį. 

Antradienio vakarą Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis Eltą informavo, kad pabėgęs asmuo buvo sulaikytas sostinės Debesijos gatvėje. 

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