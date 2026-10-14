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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Naujausia žinia: po Maroko piliečio pabėgimo iš teismo bus galimai sprendžiama ir dėl pareigūnų veiksmų

2026-10-14 10:08 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autorius(-ė) Gytis Pankūnas
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-14 10:08
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Po to, kai antradienį iš teismo Vilniuje pabėgo vagyste kaltinamasMaroko pilietis, policija spręs, ar pradėti tarnybinį patikrinimą dėl pareigūnų veiksmų.

Policija (nuotr. P. Peleckio/BNS)
GALERIJA (5)

Po to, kai antradienį iš teismo Vilniuje pabėgo vagyste kaltinamasMaroko pilietis, policija spręs, ar pradėti tarnybinį patikrinimą dėl pareigūnų veiksmų.

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Kaip Eltai sakė Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis, šiuo metu yra pradėtas įvykio aplinkybių patikslinimas. Vėliau, anot jo, bus sprendžiama, ar pradėti tyrimą dėl pareigūnų veiksmų.

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„Policijos departamento Imuniteto valdyba šį rytą pradėjo aplinkybių patikslinimo procedūrą. Atlikus aplinkybių patikslinimo procedūrą, yra sprendžiama, ar yra pagrindas pradėti tarnybinį patikrinimą“, – nurodė R. Matonis.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Teismas, teisė

Pabėgo iš teismo

Į teismą antradienį iš kalėjimo Maroko pilietį pristatė konvojus, kuriame dirbo policijos pareigūnai. 

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Vagyste kaltinamas vyras iš Laisvės prospekte esančio Vilniaus miesto apylinkės teismo pasišalino antradienį, apie 16 val. 

Teisme vyko pirmasis teisiamasis posėdis, į kurį kaltinamasis buvo pristatytas  konvojaus pareigūnų iš Vilniaus kalėjimo.

Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje kaltinamas Maroko pilietis Issamas Toubali.

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„Kaltinamas tuo, kad 2026 m. gegužės 24 d. pagrobė svetimą turtą: įsibrovęs į parduotuvę ir atrakinęs prekybos salėje esantį kasos aparatą pasisavino 1709,02 eurų“, – Eltai pranešė teismo atstovas Giedrius Janonis.

Rugsėjo 30 d. nutartimi kaltinamajam buvo pratęstas kardomosios priemonės – suėmimo – terminas vienam mėnesiui, jį skaičiuojant nuo spalio 1 d. iki lapkričio 1 d. 

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Posėdis teisme prasidėjo 13.30 val., o jam pasibaigus apie 15.30 val. kaltinamasis su konvojaus pareigūnais paliko teismo patalpas.

Policija informavo teismą, kad kaltinamasis pabėgo, kai buvo vedamas į konvojaus automobilį. 

Antradienio vakarą iš teismo pabėgęs Maroko pilietis buvo sulaikytas Vilniuje. 

Po kaltinamojo vagyste pabėgimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jis atliekamas pagal Baudžiamojo kodekso 241 straipsnio 2 dalį. Joje numatyta, kad tas, kas pabėgo, būdamas sulaikytas, pavartodamas smurtą prieš sargybą ar kitus asmenis arba padarydamas didelės turtinės žalos jo laikymo įstaigai, baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.

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