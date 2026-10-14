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Katelynas prašo pratęsti kariuomenės pagalbą saugant Lietuvos sieną su Kaliningrado sritimi

Papildyta 12.43 val.
2026-10-14 12:29 / šaltinis: ELTA
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2026-10-14 12:29
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Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia kreipęsis į krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną dėl sustiprintos Lietuvos sienos apsaugos pasitelkiant kariuomenę ties Kaliningrado sritimi pratęsimo.

Lygindamas pareigūnus su omonininkais Martynas Katelynas sako kritikavęs VRM vadovybę (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (10)

Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia kreipęsis į krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną dėl sustiprintos Lietuvos sienos apsaugos pasitelkiant kariuomenę ties Kaliningrado sritimi pratęsimo.

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„Vakar kreipiausi į krašto apsaugos ministrą dėl sustiprintos sienos apsaugos ir karių pasitelkimo pratęsimo“, – žurnalistams prieš Vyriausybės posėdį trečiadienį teigė M. Katelynas. 

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FOTOGALERIJA. Martynas Katelynas

Ministras tikisi, kad šis terminas bus pratęstas iki lapkričio pradžios.

„Manau, kad sprendimas bus priimtas artimiausiu metu, kadangi buvo sutarta, jog kariuomenė bus pasitelkta iki spalio 16-osios. Tikiuosi, kad šis terminas bus pratęstas iki lapkričio pradžios“, – teigė jis. 

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Pasitelks iki 100 karių

Pasak M. Katelyno, kol kas pasienio apsaugai planuojama ir toliau pasitelkti tokį patį skaičių karių – iki 100.

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„Kol kas tiek pat, kiek ir yra. Tikrai nėra iškalta akmenyje, kiek karių turi būti pasiųsta. Valstybės sienos apsaugos tarnyba vietoje mato, kur yra poreikiai, kiek tuo metu reikia karių, ir tai komunikuoja su Krašto apsaugos ministerija ir kariuomenės vadovybe. Manau, kad jie tikrai susitars, ar reikės 60, ar 80, ar 100 karių. Tikrai ne politikų darbas susitarti, kokie pajėgumai reikalingi“, – teigė Vidaus reikalų ministerijos (VRM). 

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Kaip skelbė ELTA, praėjusią savaitę vidaus reikalų ministras M. Katelynas pranešė apie priimtą sprendimą pasitelkiant kariuomenę stiprinti Lietuvos pasienio apsaugą ties Kaliningrado sritimi. 

Anot jo, tokių priemonių imtasi atsižvelgiant į įvykusį incidentą, kuomet ginkluotų asmenų lydima migrantų grupė bandė neteisėtai kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Taip pat prevencinių veiksmų imtasi įvertinus bendrą saugumo situaciją regione bei signalus, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją.

Planuota, kad kariai pasienyje ties Kaliningradu bus dislokuoti porai savaičių, tačiau tiek pats terminas, tiek pajėgumai gali būti koreguojami atsižvelgus į kintančią situaciją.

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