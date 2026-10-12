Ministras Katelynas sureagavo į sprendimą paleisti žmogžudyste įtariamą vyrą

Jis taip pat plačiau pakomentavo Vidaus reikalų ministerijos ir Krašto apsaugos ministerijos sprendimą prie sienos su Kaliningradu siųsti Lietuvos kariuomenės karius.
Vilniaus centre įvyko mirtinos šaudynės – nušautas žmogus, bet įtariamasis paleistas. Kas įvyko, kad buvo priimtas toks sprendimas?
Tai, mano žiniomis, penktadienį įvyko incidentas Savanorių prospekte. Buvo panaudotas ginklas. Taip, jį panaudojo jau buvęs pareigūnas, kuris dabar yra civilis asmuo. Tos priežastys, dėl kurių tai buvo padaryta, dar nėra žinomos. Tik preliminari informacija yra suteikta. Vis tiek vyks ir ikiteisminis tyrimas.
Ar reikia griežtesnių ginklų reguliavimo taisyklių?
Kaip vertinate, kad tas žmogus, kuris galimai įvykdė nusikaltimą, dabar yra išleistas?
Na, tai čia jau teismas skiria kardomąsias priemones vienaip ar kitaip. Tai nėra tiesiog, kad išleistas. Turbūt yra apykojė ar kažkas kito. Nėra taip, kad paleistas be nieko. Tiesiog skiriasi kardomosios priemonės tipas. Kardomoji priemonė pakeista nuo sulaikymo į kitą. Tai turbūt detaliau galėtų pasakyti policijos atstovai. Bet iš tiesų, na, vertinu blogai. Turbūt nereikėtų konfliktams spręsti naudoti ginklo.
Praėjusią savaitę viename prekybos centre taip pat nuaidėjo šūviai. Tai kas tai yra? Ar grįžta laukiniai Vakarai? Gal ketinate griežtinti taisykles?
Taisyklės Lietuvoje ir taip yra labai griežtos, lyginant su kitomis valstybėmis. Na, tas incidentas, turbūt taip reikėtų vadinti, prekybos centre, tai nebuvo kažkoks sąmoningas ginklo panaudojimas. Ten, mano turimomis žiniomis, iškrito legaliai laikomas ginklas. Yra tam tikros sąlygos, kaip ginklas turi būti naudojamas, nešiojamas, laikomas. Jeigu buvo kažkokių pažeidimų, tai nustatys ikiteisminis tyrimas.
Kariuomenė prie Kaliningrado sienos ir idėjos griežtinti tranzitą
Kreipėtės į kariuomenę, kad kariai papildomai padėtų saugoti pasienį su Kaliningrado sritimi. Ar tik Kaliningrado pasienis kelia grėsmę, ar griežtinsite kontrolę ir prie sienos su Baltarusija?
Šiuo metu atlikti vertinimai parodė, kad reikalingas papildomas pajėgumas prie sienos su Kaliningrado sritimi. Tai ir buvo padaryta. Buvo paprašyta krašto apsaugos ministro leisti pasitelkti Lietuvos kariuomenės karius. Šiuo metu jie yra pasitelkti, situacija yra kontroliuojama, rami tiek prie sienos su Kaliningrado sritimi, tiek prie sienos su Baltarusija. Tai, žinoma, buvo prevencinis veiksmas, siekiant užkardyti galimus bandymus neteisėtai patekti į Lietuvos Respublikos teritoriją.
Čia yra viešai prieinama informacija, kad Rusijoje yra planuojama mobilizacija, tik nežinome, kokio masto. Bet matydami, kad tas srautas gali būti panaudotas bandymui neteisėtai patekti į Lietuvos Respublikos teritoriją bėgant nuo mobilizacijos, rėmėmės tuo ir ėmėmės prevencinių veiksmų.
Sakote, kad reikia labiau kontroliuoti tranzitu per Lietuvą iš Kaliningrado vykstančius Rusijos piliečius?
Dėl Kaliningrado tranzito čia buvo vieno Seimo nario pasvarstymai, kad galbūt reikėtų griežtinti. Buvo siūloma mažinti tranzito trukmę nuo 24 valandų iki 6. (...) Jeigu norime stipriau kontroliuoti automobilių judėjimą vykstant iš Kaliningrado, reikėtų nekalbėti apie trukmę, ar ją didinti, mažinti, bet bandyti kitaip. Aš esu davęs pavedimą komandai surasti būdą, kaip apibrėžti konkretų maršrutą, kuriuo kertama Lietuvos Respublikos teritorija tiek iš Kaliningrado, tiek į Baltarusiją.
Reikia apibrėžti aiškų maršrutą, kuriuo turėtų važiuoti automobiliai, kad nebūtų jokių nukrypimų. Kaip ir dabar svarstoma, ar tikrai reikia 24 valandų, nes per 24 valandas galima nukrypti, važiuoti apsipirkti, važiuoti į kitas Lietuvos vietas. Galbūt teorinė tikimybė yra vykdyti sabotažą, diversines atakas. Tai, jeigu apibrėžtume aiškų maršrutą, kuriuo važiuojama nuo vieno pasienio kontrolės punkto iki kito, kertant kitos valstybės sieną, būtų labai aišku, kur bet koks nukrypimas jau galėtų būti traktuojamas kaip tranzito schemos pažeidimas.
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